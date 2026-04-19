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昨日養樂多隊於神宮球場主場交手橫濱 DeNA 的比賽中發生驚悚意外。八局下半，養樂多洋砲奧蘇納（Jose Osuna）出棒時球棒不慎脫手，近距離直接擊中主審川上拓斗的側頭部。川上當場踉蹌倒地並陷入昏迷，工作人員火速上場拉起圍布並以擔架將其抬出。日本職棒機構（NPB）隨後證實，川上拓斗在送醫後已接受緊急手術，目前人仍於加護病房觀察中。由於這已是日職本季第3度發生主審受傷事件，引發官方高度重視。NPB 發表聲明指出，將全力針對確保裁判安全的對策進行討論，並強調：「我們將儘速與相關單位聯繫，針對包含頭部保護在內的防護措施進行研議，衷心期盼川上裁判員能早日康復。」受到此慘痛事故影響，NPB已緊急發布指示，要求所有球審必須佩戴頭盔執法。今日在甲子園球場進行的阪神對中日之戰，球審原裁判員已率先佩戴頭盔亮相。擔任責任裁判的福家裁判員於賽前說明，今日早朝會議已正式決定執行此項防護措施，且當天全日本6場賽事的裁判皆已比照辦理，落實全面性佩戴。福家裁判員表示，過往雖有提供頭盔樣品供裁判自行選擇，但並未強制。然而有鑑於此次嚴重的球棒脫手意外，官方決定不論廠牌，要求才裁判「速速佩戴」。他坦言：「以往雖非常注意擦棒球帶來的腦震盪風險，但確實沒預料到球棒會整支飛來。為了避免悲劇重演，我們必須透過頭盔來保護自己。」此次規章改制被視為日職裁判安全史上的重要轉折。過去裁判是否佩戴頭盔多屬個人習慣或處於測試階段，但川上拓斗的意外讓防護設備的必要性從建議轉為「強制」。NPB 未來將與體育用品廠商進一步研發專用護具，將原本處於試戴期的樣品正式普及化，以確保執法人員在場上的安全。福家裁判員強調，這次改制不涉及追究責任歸屬，重點在於如何運用裝備將傷害降至最低。透過全面的頭盔規範，日職期盼能提供裁判更安心的工作環境，徹底杜絕類似憾事再度發生。