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聯電創辦人曹興誠今（18）日出席專題演講，公開力挺民進黨立委沈伯洋參選2026台北市長。曹興誠大讚沈伯洋是綠營的「不二人選」，只要沈伯洋跟現任台北市長蔣萬安同台辯論，立刻就能知道誰好，諷刺台北市長蔣萬安「不敢面對沈伯洋」，甚至語出驚人表示，要射下蔣萬安這顆太陽不需要傳說中的后羿。蔣萬安今（18）日受訪被問到相關議題回應「你知道我最不敢跟誰辯論嗎？我太太。」面對曹興誠的點名，蔣萬安出席「永續城市」園遊會時表現得相當淡定，當媒體詢問是否真的不敢跟沈伯洋辯論時，蔣萬安隨即露出笑容，並展現出幽默感，就連現場記者也會心一笑，他隨即將焦點轉回環保主題，呼籲大眾共同守護地球，淡化了選戰的肅殺氣氛。此外，針對沈伯洋若投入選戰，是否會威脅到他與李四川的「萬川連線」，蔣萬安細數兩人的合作政績，強調大巨蛋第一年完工啟用、捷運環狀線全面動工，以及成功排除法規困難讓輝達（NVIDIA）落腳台北，都是他與「川伯」共同努力的成果。他重申會全力支持李四川，兩人將持續攜手合作，以具體的市政建設爭取市民認同，為市民福祉全力以赴。