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郭彥均擁5房貸款全繳清 親揭投資心法

▲郭彥均（如圖）認為投資管道有很多，自己個性保守所以只買大盤，並把40％的現金放在ETF，放入後就不會去動它。（圖／記者朱永強攝）

郭彥均連買5房原因有洋蔥 鬆口：心裡覺得缺乏

郭彥均投資加密貨幣被騙 損失北市半間公寓

▲郭彥均（如圖）曾遭投資詐騙，損失金額龐大，對此語重心長說：「所有投資超過10、20%都有很高的風險。」（圖／記者朱永強攝）

郭彥均：投資如生小孩一樣 勸早點開始

47歲男星郭彥均相當具有投資眼光，28歲買下人生第一間房，如今手上已經有5套房產，且房貸已經繳清。近日他接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，坦言現在買房成本已太高，這2、3年轉而投資ETF、美股債券等獲利也相當不錯，笑說：「投資跟生小孩一樣，決定要的話越早越好。」不過，郭彥均也曾被投資詐騙，透露損失金額約是北市半間公寓，讓他一度大受打擊。郭彥均與雙胞胎弟弟郭彥甫組成偶像團體「2moro」正式出道，闖蕩演藝圈多年的他，表示自己很幸運，雖然擁有幾間房產但價格都不貴，他28歲買下人生第一間房約300多萬，只要有錢就繳房貸，所以至今已全部繳清。不過，郭彥均直言現在買房成本太高，所以開始研究股票、債券，認為投資管道有很多，但還是要看個性，「像我比較俗辣，所以都買大盤，漲大家一起漲、跌也大家一起跌」。郭彥均透露自己把40％的現金放在ETF，且放入後就是10年後再見，當作這筆錢不見了，不會去動它。常有人問他為何要買這麼多房？郭彥均表示，小時候和弟弟郭彥甫跟爺爺奶奶住，兄弟倆在28歲前共用一個衣櫥、電腦，我覺得沒有自己的隱私、空間，長大後可能心裡覺得缺乏，在這方面沒有安全感，想買房子。被問到未來是否把財產全留給女兒？郭彥均笑說「當然不行啊！不知道她未來會交到怎樣的男朋友，怎麼可以都給她」，打算60歲就開始賣房，然後跟老婆好好過日子。郭彥均雖投資成果不錯，但他也曾有過慘痛經驗，投資虛擬貨幣結果被詐騙，損失金額大約是半間北市公寓，郭彥均有感而發說：「不能貪、天下沒有白吃的午餐這些都是廢話，但當下真的會被利益沖昏頭。」他語重心長表示，所有投資超過10、20%都有很高的風險。郭彥均表示這對他是很大的打擊，但他認為不能因此被打倒，一直抱持很正面的心態看待這件事，也很慶幸自己還算年輕，能夠再把錢賺回來，之後郭彥均也不敢再去碰知識範圍以外的東西。郭彥均認為，投資就跟生小孩一樣，如果決定要就必須儘早去研究、投資，感嘆自己當初聽過太多人因為股票傾家蕩產，給他負面印象，所以遲遲未投入，在朋友極力推薦ETF後才開始慢慢研究、詢問理專朋友或AI，充分了解後才敢去下單。