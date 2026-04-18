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114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級四強賽，今（18）日在臺北小巨蛋熱血開打。挑戰6連霸的衛冕軍政治大學，今日面對睽違多年重返四強的台灣藝大，展現了宰制級的進攻火力，在謝昀達與林子皓聯手發揮下，最終以86：59輕取對手。這場勝利不僅讓政大順利取得決賽門票，更將跨季連勝紀錄堆高到難以想像的73連勝。開賽之初，政大即展現求勝渴望，發動8比3的凌厲攻勢。儘管台灣藝大在核心王威翔的帶領下試圖反擊，但政大板凳深度雄厚，首節打完便取得9分領先。次節台藝大展現韌性持續緊咬，王威翔半場攻下12分為全場最高，幫助球隊在半場結束時，將比分控制在29：37的個位數落後。下半場易籃再戰，台藝大一度展現反撲氣燄，將分差縮小至僅剩6分。不過政大隨即回穩，帶著12分領先進入決勝節。末節開局，政大林子皓徹底接管比賽，與隊友聯手打出一波10比2的攻勢，瞬間將領先優勢擴大至20分。面對政大的體能壓制與精準投射，台藝大最終反撲無力，勝負就此底定。政大今日共有3人得分上雙，其中謝昀達攻下全隊最高15分，林子皓則貢獻14分居次，吳志鎧亦有穩定表現。台藝大方面，雖然王威翔與徐堂琪合力攻下28分，仍無法填補板凳火力的差距。政大自完成5連霸後，本季依舊保持「不敗金身」挺進最終決賽。這支被譽為「大學版夢幻隊」的豪門球隊，週日將在小巨蛋力拚UBA史無前例的6連霸神蹟。