NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽首輪最受矚目的對決即將於今（19）日在洛杉磯點燃戰火。兩大傳奇球星詹姆斯（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant）將迎來職業生涯在季後賽的第四度交手。雖然湖人隊擁有主場優勢，但面對核心球員缺陣的窘境，詹姆斯必須再次展現統治力，帶領這支人手短缺的「紫金軍團」對抗來勢洶洶的火箭隊。《NOWNEWS》也為球迷完整理相關賽程、賠率以及轉播平台資訊，提供觀賽指南參考。
傳奇對決的新篇章 詹杜歷史恩怨
這兩位當代最偉大得分手的季後賽恩怨始於2012年，當時詹姆斯率領邁阿密熱火擊敗杜蘭特的雷霆奪下首冠；隨後在2017與2018年，杜蘭特效力勇士期間兩度擊敗詹姆斯的騎士隊。現年41歲的詹姆斯與37歲的杜蘭特，目前分別高居NBA歷史得分榜第一及第五位，這場系列賽極可能是兩人在春季季後賽的最後一次交手。
火箭隊總教練烏度卡（Ime Udoka）對此表示：「這是黃金時段的對決，兩位歷史級球員在職業生涯的這個階段依然能保持巔峰。這將為他們的傳奇生涯增添新的篇章。」
湖人痛失雙星 詹姆斯孤軍奮戰
湖人隊目前面臨嚴峻的傷病問題。兩大進攻核心、NBA得分王唐西奇（Luka Doncic）與後衛里夫斯（Austin Reaves）分別因腿筋及斜肌二級拉傷，目前皆處於「無限期缺陣」狀態。
湖人隊總教練瑞迪克（JJ Redick）坦言，這類傷勢通常需要數周復原：「我們的任務是盡可能延長系列賽，為他們爭取回歸的時間。雖然不保證成功，但這是我們努力的方向。」這意味著詹姆斯必須再次承擔起沉重的進攻重擔，帶領整體戰力相對較弱的湖人陣容迎接挑戰。
火箭戰力完整 杜蘭特嚴陣以待
相較之下，第5種子的火箭隊陣容相對健康，且全隊打法強悍、戰術資源豐富。杜蘭特受訪時強調，雖然湖人有傷兵，但絕不能掉以輕心：「我們必須給予他們身為NBA球員應有的尊重。詹姆斯是整支球隊的領袖，這不只是我和他個人的對決，而是整支火箭隊與湖人隊的戰鬥。」
火箭隊目前唯一的懸念是第五名先發人選，烏度卡尚未表態將派遣防守悍將奧科吉（Josh Okogie）還是進攻手感較佳的菜鳥謝潑德（Reed Sheppard）上陣。
勝負關鍵 籃板與失誤控制
瑞迪克指出，火箭隊是全聯盟最強的籃板球隊（場均48.1個），特別是進攻籃板（場均15.0個）居冠。為了因應這項威脅，瑞迪克在本週的練習中對球員進行了基礎的卡位與籃板訓練。他強調：「保護好球權並做好卡位，這就是系列賽的勝負手。如果我們不能控制好這兩點，我們將無法贏下比賽。」
這場火星撞地球般的對決將於今日晚間正式展開。究竟是詹姆斯能再次創造奇蹟，帶領殘陣湖人守住主場；還是杜蘭特能率領兵強馬壯的火箭隊率先拔得頭籌，全世界的籃球迷正拭目以待。
隨著附加賽正式落下帷幕，2026年NBA季後賽首輪對戰名單已全數底定。東西區共16支勁旅將於今日（台灣時間19日凌晨）起展開激烈角逐。開幕首日將由四場重磅對決拉開序幕，其中最受矚目的莫過於湖人隊在主場迎戰火箭隊的「好萊塢對決」，以及尼克隊在麥迪遜廣場花園對陣老鷹隊的激戰。
今日賽事看點與開幕戰賠率
今日（18日）將率先進行四場首戰，根據BetMGM公布的最新賠率，各隊實力相當接近：
NBA季後賽4/19日賽程
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電視轉播： 緯來電視網(有線電視)、愛爾達電視(中華電信MOD)。
網路串流與OTT平台： NBALeague Pass、Hami Video、ELTA.TV、LINETODAY。(註：自2026年起，Amazon Prime Video也取得NBA附加賽的轉播權)
東區首輪對戰與賽程概覽
1. 底特律活塞（1）vs. 奧蘭多魔術（8）
第一戰：4月19日 6:30 PM（底特律主場）
焦點：東區龍頭活塞將迎戰剛從附加賽突圍的年輕魔術軍團。
2. 波士頓塞爾提克（2）vs. 費城76人（7）
第一戰：4月19日 1:00 PM（波士頓主場）
焦點：兩大宿敵再度碰頭，76人恩比德（Joel Embiid）的健康狀況將決定系列賽走向。
3. 紐約尼克（3）vs. 亞特蘭大老鷹（6）
第一戰：4月18日 6:00 PM（紐約主場）
焦點：布朗森（Jalen Brunson）坐鎮主場，迎戰老鷹新星強森（Jalen Johnson）。
4. 克里夫蘭騎士（4）vs. 多倫多暴龍（5）
第一戰：4月18日 1:00 PM（克里夫蘭主場）
焦點：米契爾（Donovan Mitchell）率領騎士，對抗由巴恩斯（Scottie Barnes）領軍的北國大軍。
西區首輪對戰與賽程概覽
1. 奧克拉荷馬雷霆（1）vs. 鳳凰城太陽（8）
第一戰：4月19日 3:30 PM（奧克拉荷馬主場）
焦點：西區龍頭雷霆將面對由布克（Devin Booker）與剛獲百萬獎金的狄龍（Dillon Brooks）領軍的強悍太陽。
2. 聖安東尼奧馬刺（2）vs. 波特蘭拓荒者（7）
第一戰：4月19日 9:00 PM（聖安東尼奧主場）
焦點：馬刺展現強大戰力，對上本季表現驚艷的拓荒者。
3. 丹佛金塊（3）vs. 明尼蘇達灰狼（6）
第一戰：4月18日 3:30 PM（丹佛主場）
焦點：兩大明星長人約基奇（Nikola Jokić）與愛德華茲（Anthony Edwards）的巔峰對決。
4. 洛杉磯湖人（4）vs. 休士頓火箭（5）
第一戰：4月18日 8:30 PM（洛杉磯主場）
焦點：詹姆斯（LeBron James）領軍迎戰杜蘭特（Kevin Durant）帶領的火箭，詹杜對決再次引爆話題。
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這兩位當代最偉大得分手的季後賽恩怨始於2012年，當時詹姆斯率領邁阿密熱火擊敗杜蘭特的雷霆奪下首冠；隨後在2017與2018年，杜蘭特效力勇士期間兩度擊敗詹姆斯的騎士隊。現年41歲的詹姆斯與37歲的杜蘭特，目前分別高居NBA歷史得分榜第一及第五位，這場系列賽極可能是兩人在春季季後賽的最後一次交手。
火箭隊總教練烏度卡（Ime Udoka）對此表示：「這是黃金時段的對決，兩位歷史級球員在職業生涯的這個階段依然能保持巔峰。這將為他們的傳奇生涯增添新的篇章。」
湖人痛失雙星 詹姆斯孤軍奮戰
湖人隊目前面臨嚴峻的傷病問題。兩大進攻核心、NBA得分王唐西奇（Luka Doncic）與後衛里夫斯（Austin Reaves）分別因腿筋及斜肌二級拉傷，目前皆處於「無限期缺陣」狀態。
湖人隊總教練瑞迪克（JJ Redick）坦言，這類傷勢通常需要數周復原：「我們的任務是盡可能延長系列賽，為他們爭取回歸的時間。雖然不保證成功，但這是我們努力的方向。」這意味著詹姆斯必須再次承擔起沉重的進攻重擔，帶領整體戰力相對較弱的湖人陣容迎接挑戰。
相較之下，第5種子的火箭隊陣容相對健康，且全隊打法強悍、戰術資源豐富。杜蘭特受訪時強調，雖然湖人有傷兵，但絕不能掉以輕心：「我們必須給予他們身為NBA球員應有的尊重。詹姆斯是整支球隊的領袖，這不只是我和他個人的對決，而是整支火箭隊與湖人隊的戰鬥。」
火箭隊目前唯一的懸念是第五名先發人選，烏度卡尚未表態將派遣防守悍將奧科吉（Josh Okogie）還是進攻手感較佳的菜鳥謝潑德（Reed Sheppard）上陣。
勝負關鍵 籃板與失誤控制
瑞迪克指出，火箭隊是全聯盟最強的籃板球隊（場均48.1個），特別是進攻籃板（場均15.0個）居冠。為了因應這項威脅，瑞迪克在本週的練習中對球員進行了基礎的卡位與籃板訓練。他強調：「保護好球權並做好卡位，這就是系列賽的勝負手。如果我們不能控制好這兩點，我們將無法贏下比賽。」
這場火星撞地球般的對決將於今日晚間正式展開。究竟是詹姆斯能再次創造奇蹟，帶領殘陣湖人守住主場；還是杜蘭特能率領兵強馬壯的火箭隊率先拔得頭籌，全世界的籃球迷正拭目以待。
隨著附加賽正式落下帷幕，2026年NBA季後賽首輪對戰名單已全數底定。東西區共16支勁旅將於今日（台灣時間19日凌晨）起展開激烈角逐。開幕首日將由四場重磅對決拉開序幕，其中最受矚目的莫過於湖人隊在主場迎戰火箭隊的「好萊塢對決」，以及尼克隊在麥迪遜廣場花園對陣老鷹隊的激戰。
今日（18日）將率先進行四場首戰，根據BetMGM公布的最新賠率，各隊實力相當接近：
|賽事（客隊 vs. 主隊）
|讓分盤口
|獨贏賠率（客/主）
|暴龍 vs. 騎士
|騎士（-8.5）
|暴龍(+280) / 騎士(-350)
|灰狼 vs. 金塊
|金塊（-6.5）
|灰狼(+220) / 金塊(-275)
|老鷹 vs. 尼克
|尼克（-5.5）
|老鷹(+185) / 尼克(-225)
|火箭 vs. 湖人
|火箭（-5.5）
|火箭(-210) / 湖人(+170)
台灣地區的球迷可以透過以下平台收看同步轉播：
電視轉播： 緯來電視網(有線電視)、愛爾達電視(中華電信MOD)。
網路串流與OTT平台： NBALeague Pass、Hami Video、ELTA.TV、LINETODAY。(註：自2026年起，Amazon Prime Video也取得NBA附加賽的轉播權)
東區首輪對戰與賽程概覽
1. 底特律活塞（1）vs. 奧蘭多魔術（8）
第一戰：4月19日 6:30 PM（底特律主場）
焦點：東區龍頭活塞將迎戰剛從附加賽突圍的年輕魔術軍團。
2. 波士頓塞爾提克（2）vs. 費城76人（7）
第一戰：4月19日 1:00 PM（波士頓主場）
焦點：兩大宿敵再度碰頭，76人恩比德（Joel Embiid）的健康狀況將決定系列賽走向。
3. 紐約尼克（3）vs. 亞特蘭大老鷹（6）
第一戰：4月18日 6:00 PM（紐約主場）
焦點：布朗森（Jalen Brunson）坐鎮主場，迎戰老鷹新星強森（Jalen Johnson）。
4. 克里夫蘭騎士（4）vs. 多倫多暴龍（5）
第一戰：4月18日 1:00 PM（克里夫蘭主場）
焦點：米契爾（Donovan Mitchell）率領騎士，對抗由巴恩斯（Scottie Barnes）領軍的北國大軍。
西區首輪對戰與賽程概覽
1. 奧克拉荷馬雷霆（1）vs. 鳳凰城太陽（8）
第一戰：4月19日 3:30 PM（奧克拉荷馬主場）
焦點：西區龍頭雷霆將面對由布克（Devin Booker）與剛獲百萬獎金的狄龍（Dillon Brooks）領軍的強悍太陽。
2. 聖安東尼奧馬刺（2）vs. 波特蘭拓荒者（7）
第一戰：4月19日 9:00 PM（聖安東尼奧主場）
焦點：馬刺展現強大戰力，對上本季表現驚艷的拓荒者。
3. 丹佛金塊（3）vs. 明尼蘇達灰狼（6）
第一戰：4月18日 3:30 PM（丹佛主場）
焦點：兩大明星長人約基奇（Nikola Jokić）與愛德華茲（Anthony Edwards）的巔峰對決。
4. 洛杉磯湖人（4）vs. 休士頓火箭（5）
第一戰：4月18日 8:30 PM（洛杉磯主場）
焦點：詹姆斯（LeBron James）領軍迎戰杜蘭特（Kevin Durant）帶領的火箭，詹杜對決再次引爆話題。
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