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▲疑似金男老婆A女發文，呼籲外界不要株連親屬，即金政勳的妹妹Jisoo。（圖／翻攝自當事人IG）

▲Jisoo的哥哥金政勳（如圖）17日被疑似妻子的A女控訴性侵、家暴。（圖／翻攝自韓網）

韓國天團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）的親哥哥金政勳爭議不斷，繼先前涉嫌強制猥褻直播主、散布偷拍影片後，昨（17）日疑似金男妻子A女透過IG控訴遭金政勳性侵和家暴，震驚全球，稍早，A女再度發文，希望外界不要波及到「他的妹妹（Jisoo）」。疑似Jisoo嫂嫂、金政勳的老婆A女再度發聲，她在IG限時動態以黑底白字寫下：「這位妹妹應該是不知情的。我起初也不知道她是誰...因為一直有人說長得像，我去搜尋後，看了Namu Wiki（韓國維基百科）才發現的。所以，請不要責難她！」呼籲大家不要株連金男的親屬，即金政勳的妹妹Jisoo。Jisoo的哥哥金政勳近來爭議不斷，今年4月，他被爆料支付數百萬韓元購買知名女直播主的約會券，並在餐敘後將女方帶回住所，受害人指控，金男在承諾不發生肢體接觸的情況下，竟突然變臉企圖強行性侵她，金男被逮捕後辯稱「確實有摸，但說性侵太過分」，且隨後更爆出他夥同友人傳訊威脅受害女將散布私密照，讓Jisoo形象遭受波及。除了涉嫌染指女直播主，金政勳早在2025年便捲入「非法偷拍」風波，當時一名女性在匿名論壇爆料，指控金男在未經同意下偷拍兩人性關係影片，並將其傳播給友人觀看，雖然當時金男全盤否認並揚言提告，但爭議並未停歇。關於金政勳遭受的最新指控，昨（17）日一名自稱是其金男妻子的女性出面爆料，婚後長期遭受金男暴力對待，甚至在患有尿道炎期間依然被強迫發生關係，男方還威脅如果敢洩密，就會散布裸照毀掉其人生。哥哥醜聞接連曝光，大批粉絲紛紛喊話要求Jisoo儘快出面與其切割。