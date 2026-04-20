我是廣告 請繼續往下閱讀

▲穀雨4生肖運勢迎來大爆發，財運、桃花擋不住。（圖／Gemini製圖）

財運桃花擋不住！4生肖運勢迎來大爆發

穀雨轉運必做5件事：讓自己「不可替代」

穀雨節氣濕邪容易入侵體內，養生應重肝脾保養

▲穀雨節氣濕邪容易入侵體內，養生應重「肝」、「脾」保養，多吃薏仁、山藥、黑豆、冬瓜等能健脾除濕的食物。（圖／取自pixabay）

2026年4月20日上午9點40分將正式迎來春季最後一個節氣「穀雨」。隨著氣溫轉暖、雨水豐沛，是農作物發育最好的時節，在整體運勢上也將正式進入「務實落地、資源重整」的關鍵階段。國際天星命理風水專家邱彥龍與台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙邱彥龍老師分析，在穀雨節氣，4/20至5/5期間，以下4個生肖的運勢將勢不可擋，迎來大豐收：容易成為眾人矚目的焦點，財運、人緣與桃花都超級旺。正財收入穩定，特別適合實體產業或女性市場，這段期間越務實越賺錢。幸運值極高，貴人運超級旺，會有人站出來替你撐腰。財運穩定提升，特別適合房產、餐飲、照護及熟客經營，能讓財庫變厚。行動力與戰鬥力爆表，有發大財的機會，靠著個人魅力、速度與談判能帶來豐厚財富，但也要注意花錢速度很快，容易為了面子或效率而增加支出。腦筋靈活、靈感湧現，容易在資訊與人脈中找到門道，屬於典型的「人際帶財」，非常適合從事自媒體、行銷與公關等行業。此外，邱彥龍老師也點名，上升、太陽或月亮星座落在等6個星座，將擁有極強的旺運，能靠實力提升信任感，財富蒸蒸日上。邱彥龍老師強調，穀雨節氣要看誰能把成果留住，他建議這段時間務必做出5項改變：把注意力轉移到實質資產與品牌價值上、追求可持續發展而非短期衝刺、別讓焦慮帶著你做決定、學會保護自己的智慧財產權與成果，並且少跟別人拚面子，多讓自己變得不可替代。在健康與生活禁忌方面，楊登嵙建議，穀雨節氣濕邪容易入侵體內，養生應重「肝」、「脾」保養，多吃薏仁、山藥、黑豆、冬瓜等能健脾除濕的食物。切記俗語說「穀雨夏未到，冷飲莫先行」，此時應避免喝冷飲，且氣溫回升易上火，不宜進食羊肉、麻辣火鍋等大辛大熱之物。邱彥龍老師也呼籲，穀雨期間因生活節奏加快與壓力累積，民眾需特別留意「慢性消耗」問題，例如偏頭痛、眼壓過高、神經緊繃、腸胃不適與睡眠品質下降等，別讓長期忽略休息的身體亮起紅燈。