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▲味全龍總教練葉君璋直言，若沒抓到陳俊秀，結果可能會不同。（圖／味全龍提供,2026.4.18）

中華職棒味全龍今（18）日靠著劉基鴻的逆轉2分砲以及打線在8局下的一輪猛攻，以8：1擊退中信兄弟，賽後總教練葉君璋指出，8局上捕手蔣少宏將二壘跑者陳俊秀牽制出局的Play很關鍵，「那個Play如果（出局數）沒有起來，後面的結果就不一樣。」9局上領先7分的情況下仍派出終結者林凱威，葉總表示，這是今年林凱威狀況最好的一場比賽，「他真的需要這一場比賽（找回信心）。」龍隊此役開局就被兄弟攻下分數，不過在5局下靠著劉基鴻的2分砲逆轉戰局，8局上守住兄弟的反攻，8局下攻破兄弟牛棚，單局爆打6分奠定勝基，以8：1擊退兄弟。先發投手鋼龍此役僅投5局、89球就退場，龍隊總教練葉君璋表示，考量到鋼龍首局就用了不少球，擔心後續因體力下滑導致受傷，因此決定讓鋼龍提早退場。葉總直言，「我覺得我們後面投手還蠻有壓制力的。而且球季剛開始，不希望為了那一局，又多了一個傷兵，這樣沒有意義。」此役前7局龍隊僅以2：1領先，8局上兄弟展開反攻，陳俊秀敲出二壘安打，卻被捕手蔣少宏牽制出局，兄弟攻勢瞬間瓦解，葉總認為，該Play確實很關鍵，「因為後面的比數是有打開，在那之前，那個Play如果（出局數）沒有起來，後面的結果就不一樣。」葉總直言，現在每隊投手都滿強的，「所以從第1局開始到第9局，每個Play都會影響到最後的結果，我覺得我們的棒球其實真的有在進步。」即便龍隊在8局下攻下6分，將比分拉開，龍隊仍在9局上推出終結者林凱威，葉總說，「這一場應該是我看起來，今年他狀況最好的一場，就是希望看到他這樣的狀況。不管是對他或對整隊，都是很大的幫助。」由於林凱威開季狀況起伏不定，葉總直言，「他真的需要這一場比賽（找回信心）。」