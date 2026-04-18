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溢泰實業（7818），將於下周二（21）日舉辦上市前業績發表會，承銷價每股暫訂85元，預計5月中掛牌上市。溢泰實業深耕水資源處理產業逾40年，業務涵蓋家用淨水、商用淨水及工業水處理，營運版圖橫跨歐洲、北美、東南亞、台灣及中國，為全球前五大淨水品牌代工，穩居台灣水資源產品出口市場龍頭地位，更獲NSF(美國國家衛生基金會)頒發「長期合作夥伴獎」，品質實力備受國際肯定。此外，溢泰實業2025年實際資本支出爲10億元。而今年資本支出規劃成長，估達12億元，同時，法人估今年營收雙位數成長。溢泰實業2025年營收125.98億元，毛利率30.26%，年減1.14個百分點，溢泰2025年稅後純益8.48億元，年減28.54%，每股純益5.65元。至於股利方面，原經董事會決議對去年配發約2.24元股息，但預計配合上市增資股的發行，股利將進一步向上調整，將由6月23日的股東會進行決議。此外，溢泰2026年首季營收27.82億元，年減12.84%，法人估溢泰今年營收有雙位數成長，主要成長動能在水資源事業群及工業水事業群，預估今年水資源事業營收持平於2025年。展望今年公司業績表現，執行長林于鈞樂觀表示，在「水資源業務、工業水處理、金屬產品線」三大板塊皆展現動能下，全年營收力拼雙位數成長。溢泰已從傳統代工製造轉型為技術驅動的水處理解決方案供應商，法人表示，憑藉對標國際最高標準的自主研發實力、橫跨五大洲的生產基地佈局，以及從家用、商用到工業水處理的完整產品線，可望在淨水產業長期成長趨勢中持續擴大營運動能，後續表現值得期待。