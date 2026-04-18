韓職KBO韓華鷹今（18）日在釜山對上樂天巨人，柳賢振擔任先發投出7局0安打的成績完，幫助韓華完封對手，終止6連敗。有趣的是，據韓媒報導，外界關注到柳賢振近期開發出的新武器「橫掃球（Sweeper）」，對此，柳賢振先前受訪時就透露，這是看著隊友王彥程的投球後，自我磨練才掌握住的新招。
柳賢振領軍終結韓華6連敗困境 展現不同球種
韓華鷹陣中老大哥、現年39歲的柳賢振今天主投7局僅被敲4安，有著無四死球的完美表現，最終也帶領球隊以5：0完封樂天巨人，成功終結球隊近期的6連敗低潮。
而這場比賽是繼7日對上SSG登陸者戰中，以6局失2分奪下勝投後，柳賢振相隔11天再次先發，更是柳賢振自2024年赴韓後，投出的個人最長局數。
透過觀察王彥程 柳賢振掌握橫掃球（Sweeper）成新武器
柳賢振這場最快球速飆到149公里，並搭配變速球、切球、橫掃球（Sweeper）、曲球等各種球種展現實力。其中，柳賢振這顆新裝備的「橫掃球（Sweeper）」，讓樂天打者束手無策，而他也曝光這顆球的小故事，竟跟「台灣王子」王彥程有關係。
據韓媒《Dailian》報導，這顆新武器「橫掃球（Sweeper）」在對付左打者時大放異彩，柳賢振先前就在採訪時透露，是看著陣中王彥程的投球後，才慢慢磨練、掌握這個球種。
柳賢振讚王彥程：「如果我也有位移這麼大的球就好了」
「橫掃球（Sweeper）」是近年在大聯盟相當流行的球種，屬於滑球（Slider）的變化形態，比傳統滑球有更誇張的「橫向位移」，也是道奇球星大谷翔平的經典武器之一。
據先前的採訪片段，柳賢振受訪時表示，這顆球並不是直接跟王彥程學的，「而是看到王彥程選手在投的時候，心裡想『如果我也有一顆位移這麼大的球就好了』，所以練習了一下，感覺投出來的效果有點類似。」
柳賢振雖年近40，但仍在持續精進投球技巧，王彥程先前接受韓媒專訪也提到，「遇見柳賢振是我的幸運，會補足自己的不足。」向前輩致敬，兩人也有機會在球技上互相切磋、學習。
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韓華鷹陣中老大哥、現年39歲的柳賢振今天主投7局僅被敲4安，有著無四死球的完美表現，最終也帶領球隊以5：0完封樂天巨人，成功終結球隊近期的6連敗低潮。
而這場比賽是繼7日對上SSG登陸者戰中，以6局失2分奪下勝投後，柳賢振相隔11天再次先發，更是柳賢振自2024年赴韓後，投出的個人最長局數。
透過觀察王彥程 柳賢振掌握橫掃球（Sweeper）成新武器
柳賢振這場最快球速飆到149公里，並搭配變速球、切球、橫掃球（Sweeper）、曲球等各種球種展現實力。其中，柳賢振這顆新裝備的「橫掃球（Sweeper）」，讓樂天打者束手無策，而他也曝光這顆球的小故事，竟跟「台灣王子」王彥程有關係。
據韓媒《Dailian》報導，這顆新武器「橫掃球（Sweeper）」在對付左打者時大放異彩，柳賢振先前就在採訪時透露，是看著陣中王彥程的投球後，才慢慢磨練、掌握這個球種。
柳賢振讚王彥程：「如果我也有位移這麼大的球就好了」
「橫掃球（Sweeper）」是近年在大聯盟相當流行的球種，屬於滑球（Slider）的變化形態，比傳統滑球有更誇張的「橫向位移」，也是道奇球星大谷翔平的經典武器之一。
據先前的採訪片段，柳賢振受訪時表示，這顆球並不是直接跟王彥程學的，「而是看到王彥程選手在投的時候，心裡想『如果我也有一顆位移這麼大的球就好了』，所以練習了一下，感覺投出來的效果有點類似。」
柳賢振雖年近40，但仍在持續精進投球技巧，王彥程先前接受韓媒專訪也提到，「遇見柳賢振是我的幸運，會補足自己的不足。」向前輩致敬，兩人也有機會在球技上互相切磋、學習。