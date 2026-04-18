丹麥王室近日的一次公開互動引發社群網路熱議，丹麥女王瑪格麗特二世（Margrethe II of Denmark）16日與王室成員出席一場音樂會慶祝她的86歲生日，瑪格麗特二世的寵物臘腸犬Tilia也跟著出席，在活動現場，Tilia跑到丹麥瑪麗王后（Mary, Queen of Denmark）腳邊，瑪麗王后於是蹲下來嚕狗，不料卻被瑪格麗特二世當場阻止，瑪麗王后隨即停下手來面露尷尬，王室婆媳互動全被鏡頭拍下，掀起網友討論。
根據《People》報導，瑪格麗特二世和她的妹妹以及丹麥國王弗雷德里克（King Frederik）和瑪麗王后，四人16日前往弗雷登斯堡宮殿參加音樂會，在進入室內前，一行人停在門口讓現場記者拍照，此時瑪格麗特二世的臘腸犬Tilia也跑進來湊熱鬧，瑪格麗特二世露出笑容伸手撫摸愛犬，然後Tilia一溜煙跑到站在一旁的瑪麗王后腳邊。
瑪麗王后蹲下來撫摸Tilia的時候，卻看見瑪格麗特二世正色表示，「我認為現在不是做這件事的時候」，瑪麗王后隨即停下動作起身，臉上略顯尷尬，一行人接著走進堡內。弗雷德里克國王在瑪麗王后嚕狗被制止後在旁陪笑，之後伸手拍了拍瑪麗王后的背，似乎是默默給予安慰。
女王與王后在鏡頭前的互動引發熱議，網友紛紛在影片底下留言表示，「明明是瑪格麗特二世自己先撫摸了那隻狗，所以有什麼好大驚小怪的」、「瑪麗臉上的表情說明了一切」、「無需多言，婆婆都是一樣的」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
瑪麗王后蹲下來撫摸Tilia的時候，卻看見瑪格麗特二世正色表示，「我認為現在不是做這件事的時候」，瑪麗王后隨即停下動作起身，臉上略顯尷尬，一行人接著走進堡內。弗雷德里克國王在瑪麗王后嚕狗被制止後在旁陪笑，之後伸手拍了拍瑪麗王后的背，似乎是默默給予安慰。
女王與王后在鏡頭前的互動引發熱議，網友紛紛在影片底下留言表示，「明明是瑪格麗特二世自己先撫摸了那隻狗，所以有什麼好大驚小怪的」、「瑪麗臉上的表情說明了一切」、「無需多言，婆婆都是一樣的」。