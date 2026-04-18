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上櫃公司合騏（8937）今（18）日發布重大訊息，宣布將辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元調整為2.5元。此舉將使投資人持股數量增加，但持股比例不變，新股上櫃後參考價也將同步調整。合騏表示，本案已於今年2月11日獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准，相關換發時程亦已確定，舊股最後交易日為3月31日，4月1日至4月10日為停止交易期間，4月10日為換發股票基準日，新股將於4月13日恢復上櫃買賣，舊股同步終止。公司指出，新股上櫃首日參考價，將依舊股最後交易日收盤價按比例調整為四分之一。隨著面額變更，每股盈餘（EPS）、每股淨值等財務指標也將同步變動，投資人應留意數據調整後的影響。股票分割是上市櫃公司常見的資本結構調整方式，主要在於降低股價門檻、提升市場流動性與交易活絡度。投資人若有意參與換發或避開停止交易期間，應留意相關時程安排，並參考公開資訊觀測站最新財務資料審慎評估。根據集保資料顯示，截至4月17日為止，持有1張以下合騏的股東人數為837人；1-40張的股東人數為1517人；40張以上有270人。