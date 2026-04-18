財神爺降臨了！今（18）日今彩539獎號開出「07、25、26、29、31」，晚間22時台灣彩券公司公布派彩結果，頭獎一共有4注中獎，每注獎金可得到600萬，中獎彩券行分別位於台中、嘉義，其中更有3注是在同一間彩券行開出，實在相當幸運。
4月18日今彩539頭獎開出彩券行
📍臺中市大里區仁愛路117之1號1樓－好十多彩券行
📍嘉義縣布袋鎮光復里14鄰太平東路461號一樓－帶來好運電腦彩券店
今（18）日開出的今彩539，一共有4注頭獎開出，每注獎金為600萬元，其中有3注是由嘉義布袋鄉「帶來好運電腦彩券店」所開出；今晚今彩539貳獎則一次送出220注，每注獎金2萬。由於每期今彩539頭獎總獎金上限為2400萬元，因此若同一期頭獎得主超過4人，就會出現每個人金額低於800萬元的情況。
🟡4月18日今彩539、3星彩、4星彩開獎號碼
今彩539：07、25、26、29、31。
39樂合彩：07、25、26、29、31。
3星彩：9、1、8。
4星彩：2、0、3、6。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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📍臺中市大里區仁愛路117之1號1樓－好十多彩券行
📍嘉義縣布袋鎮光復里14鄰太平東路461號一樓－帶來好運電腦彩券店
今（18）日開出的今彩539，一共有4注頭獎開出，每注獎金為600萬元，其中有3注是由嘉義布袋鄉「帶來好運電腦彩券店」所開出；今晚今彩539貳獎則一次送出220注，每注獎金2萬。由於每期今彩539頭獎總獎金上限為2400萬元，因此若同一期頭獎得主超過4人，就會出現每個人金額低於800萬元的情況。
今彩539：07、25、26、29、31。
39樂合彩：07、25、26、29、31。
3星彩：9、1、8。
4星彩：2、0、3、6。
※派彩結果以台彩官網資料為主。