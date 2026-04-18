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中華職棒富邦悍將今（18）日在大本營新莊球場迎戰統一7-ELEVEn獅，悍將開局就靠著獅隊的捕逸以及孔念恩的高飛犧牲打先馳得點，這分也是全場唯一1分。先發投手李東洺主投6.1局無失分，關鍵在7局上，李東洺留下一出局滿壘局面退場，接手的張奕展現精彩的「拆彈」能力，讓林泓弦敲出雙殺打，瓦解獅隊攻勢，終場悍將就以1：0完封獅隊，在系列賽扳回一城。李東洺6.1局無失分好投獲選單場MVP。悍將今日推出李東洺交手獅隊洋投獅帝芬（Jackson Stephens），此役悍將開局就先發制人，開路先鋒張洺瑀敲安，葉子霆擺出短棒卻觸擊失敗，不過葉子霆靠著速度盜上二壘，再透過捕逸進佔三壘，最後靠著孔念恩的高飛犧牲打回到本壘，替悍將先馳得點，取得1：0領先。悍將開局這1分，也成為全場比賽唯一1分，獅帝芬一路投到6局結束都未再失分，留下6局失1分（0責失分）的悲情好投。李東洺此役的投球內容技壓獅帝芬，前6局有效壓制獅隊打線。7局上李東洺續投，先對潘傑楷投出保送，雖然三振掉潘磊，但遭陳聖平、張翔接連敲安，形成一出局滿壘危機。此時悍將決定換投，推出張奕登板「拆彈」，面對滿壘失分危機，張奕讓林泓弦敲出一壘滾地球，范國宸自採壘包後快傳本壘，抓到三壘跑者潘傑楷，張奕用雙殺打瓦解獅隊攻勢。8局上張奕續投未失分，9局上曾峻岳登板「關門」，雖然被陳聖平敲安，但對張翔投出再見三振，終場悍將就以1：0完封獅隊，在系列賽扳回一城。李東洺6.1局無失分好投獲選單場MVP。