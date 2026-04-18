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伊朗18日宣布荷姆茲海峽再度關閉，對此，美國總統川普（Donald Trump）表示伊朗只是「在耍小把戲」，強調美國不會「讓他們勒索」。川普也透露，與伊朗正在進行「非常好的對話」，並稱今天稍後會有消息公布。川普18日在白宮橢圓辦公室簽署加快美國食品藥品監督管理局（FDA）對某些迷幻藥進行審查的行政命令，川普同時宣布將投入5000萬美元用於伊博格鹼（ibogaine）在創傷後壓力症候群 （PTSD）相關治療方面的研究。雖然簽署的是關於公衛領域的行政命令，但現場記者最關心的還是荷姆茲海峽的問題。對此，川普表示目前正與伊朗進行「非常好的對話」，川普談到伊朗再度關閉荷姆茲海峽時說，「他們只是有點耍小把戲，就像過去47年一直在做的那樣」。川普強調「不會讓他們勒索美國」，並稱美國在談判中會堅持「強硬立場」。川普還透露在美東時間18日結束前，或許就會有一些消息可以公布，但沒有進一步說明，也沒有接受記者的追問。就在川普於白宮簽署行政命令差不多同一時間，伊朗最高國家安全委員會（SNSC）發聲明強調，在「美以侵略戰爭徹底結束、實現持久和平之前」，德黑蘭將繼續對荷姆茲海峽進行嚴格的監控和管制。伊朗最高國家安全委員會表示，透過巴基斯坦居中斡旋收到美方提出的新方案，「目前正在審查，尚未回應」，但重申不會在國家利益問題上讓步。