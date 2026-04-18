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民眾黨市議員參選人劉芩妤昨（17）日晚間與前黨主席柯文哲前往逢甲夜市掃街，隨後傳出疑似遭不明人士騎機車「噴灑辣椒水」攻擊，導致二人及幕僚當場呼吸道不適、咳嗽不止。劉芩妤今（18）日報案強調絕不姑息，目前警方調查尚未發現可疑人士；對此，立委王義川今（18）日在政論節目《台灣最前線》中質疑，現場是機車進不去的徒步區，恐怕只是吃到芥末魷魚。王義川分析，當晚劉芩妤等人掃街的文華路屬於行人徒步區，車輛根本無法進出，但報案者卻聲稱看到兩名機車騎士噴灑辣椒水，說法與現場路況不符。他還指出，從直播畫面可以看到，柯文哲、劉芩妤及黨部發言人張彤在攤位吃芥末魷魚時，因為芥末太辛辣，幾個人當場就被嗆到不斷咳嗽、擦拭眼鼻，唯獨沒吃到芥末的陳清龍立委神色自若，甚至還能繼續吃地瓜球跟路人打招呼。王義川直言，當晚現場配置兩名制服警力與兩名便衣警察隨行保護，如果真的發生隨機攻擊事件，參選人理應第一時間向身旁的警察反應，而非等到隔天才大張旗鼓報案。他諷刺，這場「辣椒水事件」讓參選人知名度大增，但從時間點與食物反應來看，「這一切恐怕只是芥末惹的禍」。