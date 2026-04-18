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▲Jisoo哥哥金政勳（右圖）被爆料對妻子家暴和性侵害，讓妹妹Jisoo（左圖）遭受輿論抨擊。（圖／翻攝自X）

▲Jisoo的哥哥金政勳（右圖）爆出偷拍、散播不雅片、性侵直播主未遂，妻子17日也出面控訴被他家暴、性侵。（圖／theqoo、naver）

韓國女團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）的親哥哥金政勳身陷感情醜聞，昨（17）日疑似金男妻子A女透過IG控訴遭金政勳性侵和家暴，今天稍早，A女再度發文，以手寫信的方式透露還有更多受害女性向她爆料，並再次向被無辜波及的Jisoo致歉。今天深夜，疑似Jisoo嫂嫂、金政勳老婆A女發文表示：「剛才我收到了自稱是實際受害者的私訊，之後也會再針對這部分進行說明...剩下的追加資料都存在USB裡面了！」似乎暗示還有其他女性遭受金政勳侵害，此外，A女還說，很擔心金政勳又會用封口費來掩蓋事情真相。除此之外，A女寫下：「最後，對於把事情鬧大感到非常抱歉，也對那些與本案無關卻受到波及的人深感歉意。」被聯想再度向無端遭受輿論攻擊的Jisoo道歉。Jisoo的哥哥金政勳近來爭議不斷，今年4月，他被爆料支付數百萬韓元購買知名女直播主的約會券，並在餐敘後將女方帶回住所，受害人指控，金男在承諾不發生肢體接觸的情況下，竟突然變臉企圖強行性侵她，金男被逮捕後辯稱「確實有摸，但說性侵太過分」，且隨後更爆出他夥同友人傳訊威脅受害女將散布私密照，讓Jisoo形象遭受波及。除了涉嫌染指女直播主，金政勳早在2025年便捲入「非法偷拍」風波，當時一名女性在匿名論壇爆料，指控金男在未經同意下偷拍兩人性關係影片，並將其傳播給友人觀看，雖然當時金男全盤否認並揚言提告，但爭議並未停歇。關於金政勳遭受的最新指控，昨（17）日一名自稱是其金男妻子的女性出面爆料，婚後長期遭受金男暴力對待，甚至在患有尿道炎期間依然被強迫發生關係，男方還威脅如果敢洩密，就會散布裸照毀掉其人生。哥哥醜聞接連曝光，大批粉絲紛紛喊話要求Jisoo儘快出面與其切割。