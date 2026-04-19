新北市最強景點再次迎來人潮大爆發！根據觀光署最新公布的 2026 年 1 至 2 月遊客統計數據，新北冠軍由「大都會公園」強勢拿下，短短 2 個月就吸引超過 920 萬人次，將今年才剛列入統計的亞軍「府中商圈」遠遠甩在後頭，幾乎提前宣告 2026 年將連霸新北最強景點。此外，九份老街與淡水老街也表現極佳，分別衝上第三、第四名。
新北最強景點持續爆發！燈會助威大都會公園提前封王
根據觀光署近期公布的景點觀光人潮最新統計數據，目前新北市最強景點寶座由「新北大都會公園」拿下。當地只花 2 個月就吸引 920 萬人次到訪，大幅領先所有對手，其餘前十名景點排行如下：
2026 年新北景點觀光人次排行（統計期間：1 至 2 月）
第 1 名：新北大都會公園，920 萬 3800 人次。
第 2 名：府中商圈，448 萬 6424 人次。
第 3 名：瑞芳風景特定區（九份老街），376 萬 9615 人次。
第 4 名：淡水金色水岸（淡水老街），246 萬 0946 人次。
第 5 名：林口三井 Outlet，214 萬 4288 人次。
第 6 名：十分遊客中心，147 萬 9688 人次。
第 7 名：宏匯廣場，120 萬 8308 人次。
第 8 名：十分瀑布，87 萬 0075 人次。
第 9 名：新北市立淡水古蹟博物館，78 萬 0415 人次。
第 10 名：八里左岸公園及周邊地區，71 萬 3004 人次。
事實上，「新北大都會公園」從 2025 年列入統計之後，就不曾讓出最強景點的頭銜。今年當地舉辦 2026 新北燈會，現場設置大量精美燈具，包含 15 米的 360 度紅寶馬主燈，以及 6 米高的線條小狗裝置，光是 2 月份就吸引了 660 萬遊客人次造訪。
府中商圈強勢加入競爭！首度列統計就奪亞軍
除了持續表現亮眼的大都會公園，2026 年首度列入統計的板橋府中商圈也展現了強大實力。憑藉著市區的地利優勢，不僅鄰近百貨公司與都會公園，更有高鐵、台鐵等車站加持，讓造訪新北的旅客經常會順道逛逛府中商圈。
因此，短短 2 個月就累積 448 萬遊客人次，且每個月都能穩定突破 200 萬人次。雖然沒有爆發性的單月飆高表現，但穩定的客流正是府中商圈的最大優勢。
九份老街衝進前三名！瑞芳客家桐花祭4月登場
新北的瑞芳山城也在 2026 年迎來觀光復甦！九份老街所在的瑞芳風景特定區在前兩個月就迎接了 376 萬多遊客人次，農曆新年期間更是擠入 235 萬人，證明老街的魅力依舊深受國內外旅客青睞。
此外，「2026 新北市瑞芳區桐花祭」也將從4月19日正式登場。隨著桐花悄然綻放，為瑞芳山林披上一層潔白雪景。本次活動以「桐遊小徑」為主題，帶領民眾探訪桐花秘境，同時深入認識在地歷史文化。
瑞芳區公所特別推出「四腳亭砲臺」及「粗坑口煤窯步道」兩條小旅行路線，將於 19 日上午 8 時出發。同日下午 14 時，於四腳亭吉安宮廣場將舉行「在瑞芳有福桐享共下行」開幕儀式，現場準備了桐花大蛋糕與民眾分享甜蜜時刻。
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根據觀光署近期公布的景點觀光人潮最新統計數據，目前新北市最強景點寶座由「新北大都會公園」拿下。當地只花 2 個月就吸引 920 萬人次到訪，大幅領先所有對手，其餘前十名景點排行如下：
2026 年新北景點觀光人次排行（統計期間：1 至 2 月）
第 1 名：新北大都會公園，920 萬 3800 人次。
第 2 名：府中商圈，448 萬 6424 人次。
第 3 名：瑞芳風景特定區（九份老街），376 萬 9615 人次。
第 4 名：淡水金色水岸（淡水老街），246 萬 0946 人次。
第 5 名：林口三井 Outlet，214 萬 4288 人次。
第 6 名：十分遊客中心，147 萬 9688 人次。
第 7 名：宏匯廣場，120 萬 8308 人次。
第 8 名：十分瀑布，87 萬 0075 人次。
第 9 名：新北市立淡水古蹟博物館，78 萬 0415 人次。
第 10 名：八里左岸公園及周邊地區，71 萬 3004 人次。
除了持續表現亮眼的大都會公園，2026 年首度列入統計的板橋府中商圈也展現了強大實力。憑藉著市區的地利優勢，不僅鄰近百貨公司與都會公園，更有高鐵、台鐵等車站加持，讓造訪新北的旅客經常會順道逛逛府中商圈。
因此，短短 2 個月就累積 448 萬遊客人次，且每個月都能穩定突破 200 萬人次。雖然沒有爆發性的單月飆高表現，但穩定的客流正是府中商圈的最大優勢。
新北的瑞芳山城也在 2026 年迎來觀光復甦！九份老街所在的瑞芳風景特定區在前兩個月就迎接了 376 萬多遊客人次，農曆新年期間更是擠入 235 萬人，證明老街的魅力依舊深受國內外旅客青睞。
此外，「2026 新北市瑞芳區桐花祭」也將從4月19日正式登場。隨著桐花悄然綻放，為瑞芳山林披上一層潔白雪景。本次活動以「桐遊小徑」為主題，帶領民眾探訪桐花秘境，同時深入認識在地歷史文化。