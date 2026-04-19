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▲黎礎寧（如圖）奪下《超級星光大道》第3季季軍，嗓音極具爆發力與辨識度。（圖／翻攝自黎礎寧臉書）

黎礎寧是「小A-Lin」！好歌喉奪下星光季軍

▲黎礎寧（左）與A-Lin（右）同台合唱，觀眾聽得過癮。（圖／翻攝自《超級星光大道》）

黎礎寧24歲輕生身亡！A-Lin慟送別最後一程

▲黎礎寧（如圖）輕聲原因與情感問題有關。（圖／翻攝自黎礎寧臉書）

奪下《超級星光大道》第3季季軍的黎礎寧，2008年11月12日燒炭輕生，得年24歲，其生前憑藉渾厚嗓音、R&B音樂風格及偶像是A-Lin而被封為「小A-Lin」，當年黎 礎寧的告別式，對方親自悲痛送別。時隔18年，昔日戰友歌手蔡忠穎透過社群Threads悼念黎 礎寧，更翻出她與A-Lin合體飆唱〈你還是不懂〉的影片，其極具爆發力與磁性的中低音，絲毫不遜色A-Lin，引來大批粉絲追憶：「要是祂還在就是天后了！」2008年，黎礎寧參加《超級星光大道》第3季，憑藉渾厚扎實的中低音，聲音帶點沙啞，多演唱R&B曲風歌曲，獨特口氣與濃烈情感十足，在賽程中迅速得到關注。黎礎寧曾在藝人合唱賽時，與偶像A-Lin同台飆唱〈你還是不懂〉，表現完全不輸對方，拿下全場最高分滿分，並接連獲得滿堂彩，成為當屆總冠軍熱門人選之一。同年8月，黎礎寧於《超級星光大道》最終成績敗給了徐佳瑩、林芯儀，結束比賽後，預計簽下經紀約朝歌壇發展，怎料到了11月，她於台中市自駕小客車燒炭輕生，緊急送往中國醫藥學院附設醫院急救仍不治，得年24歲。關於選擇尋短動機，外傳黎礎寧與交往4年的多明尼加籍前興農牛投手「勇壯」感情問題有關，不過其父親出面否認，「我不想提這人是誰，但沒有他礎寧不會自殺。」並攜手家人於當年11月24日在老家埔里舉行告別式。送別黎礎寧，A-Lin、葉瑋庭、徐佳瑩、林芯儀、黃靖倫、林雨宣、賴聖恩、蔡忠穎等都到場，神情哀淒悲痛，A-Lin不捨地說，與黎礎寧情同姊妹，很自責沒在對方難過時給予關懷， 「希望她到另一個世界也能這麼愛唱歌。」