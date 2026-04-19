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在漫天大雪與攝氏1.6度的極端低溫中，洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平再次展現超越寒冬的打擊手感。18日他在客場面對科羅拉多洛磯隊，單場敲出2支安打，不僅率隊奪勝，更將個人連續上壘紀錄推升至「49場」。目前大谷距離「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）在103年前寫下的生涯最高紀錄僅差「1場」，歷史性時刻就在眼前。近期丹佛當地的氣候極其嚴苛，海拔1600公尺的庫爾斯球場從中午起便被暴雪籠罩。比賽開打時氣溫僅有攝氏1.6度，正式打破了2004年4月21日同樣在此地創下的2.7度紀錄，成為道奇隊史上「開賽氣溫最低」的一場比賽。儘管環境惡劣，大谷翔平在因右肩死球影響、睽違2日重回打擊區後，首打席就鎖定昔日國家隊隊友菅野智之的內角滑球，擊出右外野線邊二壘安打。隨後他在第2局再度敲出右外野安打，完美展現「冷卻不了」的火燙狀態。昨日大谷翔平與菅野智之的「日本內戰」呈現一面倒趨勢。加上今日兩支安打，大谷美日通算對戰菅野累計7打數6安打，其中包括2發全壘打，對戰打擊率是驚人的.857。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後稱讚：「翔平在首局就帶動了球隊氣勢，並持續給予菅野壓力，這是我們能早早得分的關鍵。」目前大谷翔平的連續上壘紀錄已來到「49場」，下一步將是挑戰多項傳奇紀錄：📍貝比魯斯紀錄： 貝比魯斯在1923年（103年前）創下的生涯最高連續50場上壘紀錄，大谷僅差1場即可追平。📍亞洲選手紀錄： 前德州遊騎兵韓籍強投秋信守於2018年創下的連續52場，大谷尚差3場。📍道奇隊史紀錄： 1954年史奈德（Duke Snider）創下的連續58場，大谷尚差9場。