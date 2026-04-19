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▲張柏芝（左）被網友懷疑和謝霆鋒（右）穿的是同一件迷彩外套，傳他們「世紀復合」，兩人都已經否認。（圖／摘自微博）

▲張柏芝（左）第一部電影《喜劇之王》就被周星馳（右）力捧當主角，可惜在台灣的票房出乎意料的不理想，連片商都詫異。（圖／摘自HKMDB）

▲張柏芝外型絕佳，演技天分也高，前途曾經備受看好，在香港也是又拍戲又出唱片，一度成為青春玉女代表。（圖／摘自HKMDB）

▲張柏芝扮相宜古宜今，主演的不少港片都靠有線電影台頻頻播放，讓台灣觀眾對她更加熟悉。（圖／摘自HKMDB）

香港演藝界的話題女王張柏芝，從年輕時以「廣告美少女」之姿獲得周星馳、張國榮等前輩加持迅速走紅，到後來與謝霆鋒結婚、離異，又獨自生下父親身分未公開的小兒子等，始終是外界討論的焦點，但她給台灣觀眾最深的印象，還是跟謝霆鋒的婚姻。近日又有網友在炒他們「世紀復合」，還從兩人照片中的衣著、住宿到收藏品比對，得到這個結論，他們都已否認。張柏芝在台灣運氣稍弱，當她正被香港演藝圈力捧，港片在台氣勢已經深陷低谷，沒有能讓新秀爆紅的票房。張柏芝與謝霆鋒被網友比對照片發現曾穿上款式高度相似、領口磨損位置等細節幾乎一樣的迷彩外套，被懷疑根本就是同一件。接著他們在上海工作期間入住同一飯店的相同房型，之後謝霆鋒曾曬出限量潮玩，居然在張柏芝的居家Vlog也登場，她還語帶玄機說道：「打算每天拿他一隻，直到拿完為止。」網友認定那個「他」字就是謝霆鋒，不過雙方都已否認。張柏芝在香港正當紅時，港片在台灣票房也在谷底盤旋，她的電影戲院收入都不太高，是靠電影台播放被觀眾熟悉。曾在1980年代打得台灣電影毫無招架之力的香港影片，接近21世紀時在台聲勢大滑落，變得跟國片一樣慘，那時連過去的票房靈丹如成龍、周星馳、劉德華等，影片在台賣座數字也都比過去打了好幾折。張柏芝首部擔任主角的電影《喜劇之王》，因為是周星馳的賀歲影片，曾經備受矚目，可是正式上映後的數字很低迷，片商們都大感詫異，意識到周星馳在台灣的人氣已經明顯不若以往，連帶讓張柏芝雖然在香港炙手可熱、台灣的知名度卻僅屬一般。在香港，張柏芝的發展一帆風順，除了周星馳重用外，唱片公司同門師兄張國榮也對她頗為照顧，當她像自己的妹妹。她的外型極佳、被稱是「小林青霞」，演戲又有天分，一點就通，前途曾經備受看好。不過張柏芝那時就緋聞纏身，她曾經表示不喜歡帥哥，覺得長得帥、容易跑掉，沒想到後來的緋聞男友如陳曉東或是曾有婚姻的謝霆鋒，都是外界眼裡的帥哥。當年的張柏芝又拍電影又出唱片，儘管被戲稱是「鵝公嗓」，但人紅做什麼都是合理的，首張專輯《任何天氣》就賣到白金唱片的程度，讓她在香港氣勢直接把之前的玉女代表梁詠琪給擠下王位。不過在台灣就不同了，梁詠琪歌聲甜美，也在港片行情尚未在台崩盤前就有一些作品，更被台灣觀眾熟識，台灣觀眾對張柏芝的印象，就只是在幾部台灣迴響不怎麼熱烈的港片裡當主角的漂亮女生，她因此比在香港晚了一年多，才終於在台灣發國語專輯。她的第一首國語主打歌《怎麼會那麼笨》推出後還不如她與陳曉東的戀情被外界注意，好處是她為了宣傳專輯上了一堆台灣綜藝節目，觀眾發現她亮麗的外表下，性格活潑、敢玩，在年輕人心目中的好感度直線增加，可惜港片在台的低迷氣勢，連前輩大哥們都救不起來，她也更沒機會成為在台灣有票房的影壇巨星。那時港片在台灣的戲院上映，大都只是為了日後發行DVD能以「院線片」的資格，爭取更好的資源，實際大都上一部賠一部。另一個有趣的地方，在於有線電影台已經競爭激烈，有些台會標榜港片最新、最快、最齊，網羅各大重要香港製片公司的片源，張柏芝既然當紅，自然在這些大片中是常常露臉的熟面孔，她的作品在台灣也變成「戲院上映打知名度、有線電影台放映收穫人氣與收視」的狀況，台灣觀眾對她越來越熟悉，大都是因有線電影台常在播她主演的港片。張柏芝拜有線電影台之賜，台灣知名度大躍進，能夠成為有代表性的香港大牌，可是事業表現還是沒有緋聞容易被關注。更何況她捲入與謝霆鋒、王菲的三角八卦中，每隔一段時間就會有新的進度傳出，靠著花邊新聞的熱度，她在台灣被更多人認識，與謝霆鋒的這一段在不少台灣觀眾心目中，反而是張柏芝進入演藝圈最具代表性的成績。