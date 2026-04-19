114學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽決賽在4月18日、19日於台北小巨蛋點燃戰火，四強決賽在18日已經打完。男子組最終由政治大學、國立體大晉級冠軍戰；女子組方面則是世新大學、文化大學闖進決賽。男子組季軍賽將由台灣藝大交手虎尾科大，女子組則由中信學院對決北市大學。《NOWNEWS》也為讀者整理本屆UBA進到小巨蛋打決賽的男、女子組的8支球隊中的教練和球員、賽程、免費直播，供讀者參考。
🟡本文重點摘要
📍114學年度UBA決賽時間與地點
📍114學年度UBA最終決賽賽程
📍114學年度UBA轉播與直播資訊
📍114學年度UBA賽史紀錄與衛冕軍
📍114學年度UBA決賽隊伍完整陣容名單
114學年度UBA決賽時間與地點
日期：4月18日（六）、4月19日（日）
地點：台北小巨蛋
114學年度UBA決賽賽程
⭐️4/19（日）
13:00 女生組季軍戰｜中信學院 北市大學
15:00 男生組季軍戰｜台灣藝大 虎尾科大
18:00 女生組冠軍戰｜世新大學 文化大學
20:00 男生組冠軍戰｜政治大學 國立體大
114學年度UBA轉播與直播資訊
無法親臨小巨蛋的球迷，可透過以下平台同步收看：
電視轉播►緯來電視網
網路直播 LINE Today►https://today.line.me/tw/v3/article/kEoMzKM
OTT獨家全轉播►Hami Video
114學年度UBA賽史紀錄與衛冕軍
衛冕冠軍：
男子組：政治大學（上屆擊敗健行科大奪冠）
女子組：文化大學（上屆擊敗佛光大學封后）
歷史奪冠次數最多：
男子組：臺北體院（12連霸）
女子組：文化大學（17次）
114學年度UBA決賽隊伍男子組完整陣容名單
📍國立政治大學（四強86：59贏台藝大）
領隊：姜豐年｜總教練：陳子威｜教練：范耿祥、孫秉宏、黃子軒
球員名單：(2)徐得祈 (3)鄒子羲 (5)陳均維 (6)謝昀達 (8)王暐嘉 (9)林恩宇 (10)宋昕澔 (12)林子皓 (13)潘立丞 (22)張奇恩 (23)吳志鍇 (24)馬駿颿 (28)張鈞淮 (34)莫斯塔發 (47)傅雋堯 (50)波波卡
📍國立台灣藝術大學（四強59：86不敵政大）
領隊：鐘世凱｜總教練：葛記豪｜教練：李伯倫、黃柏偉、陳碧峰
球員名單：(2)王威翔 (0)范智堯 (2)王威翔 (3)黃浚倢 (4)潘陳睿豐 (5)鄭維佑 (7)黃上銘 (8)徐堂琪 (9)李御 (10)夏煥紘 (11)秦康傑 (12)張翌鋒 (13)Robey Phoenix Hue(外) (31)查理 (32)張劭安 (46)黃羿綸 (73)李承恩 (77)邱泓愷
📍國立虎尾科技大學（四強64：80不敵國體大）
領隊：王建榮｜總教練：盧譽誠｜教練：黃君友、張銘峰、楊宜峰
球員名單：(0)郭俊言 (3)沈宥均 (5)林明暐 (6)柯舜凱 (7)楊程恩 (9)李祐哲 (11)劉建平 (12)張凱貿 (13)曾韋翔 (16)查傑 (18)陳瑋翰 (20)陳瑋傑 (23)恩傑(外) (24)米契爾(31)葉旭森 (41)塞赫爾(77)楊瀚陞
📍國立體育大學（四強80：64贏虎尾）
領隊：湯文慈｜總教練：桑茂森｜教練：魏維、陳定雩、王建惟
球員名單：(0)林睿軒 (2)江品諺 (3)鄭皓仁 (5)張東庭 (7)邱繼揚 (8)曹祐寧 (9)王信勝 (10)郭嘉安 (11)林恩祈 (12)黃任揅 (13)張祐瑋 (14)胡晉豪 (17)陳睿訢 (18)李世瑞 (20)田育愷 (30)曾侑翰 (35)歐士綸 (66)張育綸
114學年度UBA決賽隊伍女子組完整陣容名單
📍中國文化大學（四強76：52力退北市大）
領隊：馬樹秀｜總教練：鄭慧芸｜教練：藍浩語、陳美莉、李宥叡
球員名單：(4)曾廷翊 (5)楊幸恩 (6)温心蕙 (7)李恩芯 (8)黃少縵 (9)邱敬恩 (10)蘇天心 (12)王玥媞 (13)郭雅玉 (14)鄭慧慈 (15)廖秀珍 (16)鍾雨蓁 (17)陳紫薰 (18)楊采璇 (19)陳薇涵
📍世新大學（四強85：74逆轉中信）
領隊：周成虎｜總教練：林紀妏｜教練：賴欣妤、吳昆典
球員名單：(0)江昀蓁 (2)SIENNA TUTANI(3)劉亭瑜 (4)連宸霈 (5)林映樺 (6)邱詠鈴 (7)葉欣宜 (8)陳游芷瑄 (9)林彥妤 (10)米都愛巴高揚 (11)何采琪 (12)游沁樺 (13)蔡佑蓮 (19)王逸汝 (32)宋欣儒
📍中信金融管理學院（四強74：85不敵世新）
領隊：施光訓｜總教練：何正峰｜教練：顏君彰、吳雅晴、李雅雯
球員名單：(0)黃羽婷 (1)黃靖媁 (2)陳孜綺 (3)陳妤薰 (4)許婉昀 (5)邱群琋 (6)吳佳真 (7)鄧詠心 (9)古鈺婷 (10)廖家綺 (11)莊陳琳 (12)呂佳諺 (13)蔡菀娗 (14)李柔妤 (22)彼葳(外) (27)林紜葶 (31)潘伊宸 (55)潘宥靜
📍臺北市立大學（四強52：76不敵文化）
領隊：羅賓漢｜總教練：錢薇娟｜教練：黃淑珍、張慧瑛、吳念慈
球員名單：(2)黃薏華 (3)廖品涵 (4)尹湘雲 (5)古寶瑩 (6)黃敏慈 (7)徐郁婷 (8)楊茹云 (9)陳美秀 (10)黃睿昱 (11)連容纓 (12)呂倩玟 (13)李育汶 (16)湯沛晨 (17)蕭羽彤 (19)李貞誼
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📍114學年度UBA決賽時間與地點
📍114學年度UBA最終決賽賽程
📍114學年度UBA轉播與直播資訊
📍114學年度UBA賽史紀錄與衛冕軍
📍114學年度UBA決賽隊伍完整陣容名單
日期：4月18日（六）、4月19日（日）
地點：台北小巨蛋
114學年度UBA決賽賽程
⭐️4/19（日）
13:00 女生組季軍戰｜中信學院 北市大學
15:00 男生組季軍戰｜台灣藝大 虎尾科大
18:00 女生組冠軍戰｜世新大學 文化大學
20:00 男生組冠軍戰｜政治大學 國立體大
無法親臨小巨蛋的球迷，可透過以下平台同步收看：
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114學年度UBA賽史紀錄與衛冕軍
衛冕冠軍：
男子組：政治大學（上屆擊敗健行科大奪冠）
女子組：文化大學（上屆擊敗佛光大學封后）
歷史奪冠次數最多：
男子組：臺北體院（12連霸）
女子組：文化大學（17次）
114學年度UBA決賽隊伍男子組完整陣容名單
📍國立政治大學（四強86：59贏台藝大）
領隊：姜豐年｜總教練：陳子威｜教練：范耿祥、孫秉宏、黃子軒
球員名單：(2)徐得祈 (3)鄒子羲 (5)陳均維 (6)謝昀達 (8)王暐嘉 (9)林恩宇 (10)宋昕澔 (12)林子皓 (13)潘立丞 (22)張奇恩 (23)吳志鍇 (24)馬駿颿 (28)張鈞淮 (34)莫斯塔發 (47)傅雋堯 (50)波波卡
📍國立台灣藝術大學（四強59：86不敵政大）
領隊：鐘世凱｜總教練：葛記豪｜教練：李伯倫、黃柏偉、陳碧峰
球員名單：(2)王威翔 (0)范智堯 (2)王威翔 (3)黃浚倢 (4)潘陳睿豐 (5)鄭維佑 (7)黃上銘 (8)徐堂琪 (9)李御 (10)夏煥紘 (11)秦康傑 (12)張翌鋒 (13)Robey Phoenix Hue(外) (31)查理 (32)張劭安 (46)黃羿綸 (73)李承恩 (77)邱泓愷
📍國立虎尾科技大學（四強64：80不敵國體大）
領隊：王建榮｜總教練：盧譽誠｜教練：黃君友、張銘峰、楊宜峰
球員名單：(0)郭俊言 (3)沈宥均 (5)林明暐 (6)柯舜凱 (7)楊程恩 (9)李祐哲 (11)劉建平 (12)張凱貿 (13)曾韋翔 (16)查傑 (18)陳瑋翰 (20)陳瑋傑 (23)恩傑(外) (24)米契爾(31)葉旭森 (41)塞赫爾(77)楊瀚陞
📍國立體育大學（四強80：64贏虎尾）
領隊：湯文慈｜總教練：桑茂森｜教練：魏維、陳定雩、王建惟
球員名單：(0)林睿軒 (2)江品諺 (3)鄭皓仁 (5)張東庭 (7)邱繼揚 (8)曹祐寧 (9)王信勝 (10)郭嘉安 (11)林恩祈 (12)黃任揅 (13)張祐瑋 (14)胡晉豪 (17)陳睿訢 (18)李世瑞 (20)田育愷 (30)曾侑翰 (35)歐士綸 (66)張育綸
📍中國文化大學（四強76：52力退北市大）
領隊：馬樹秀｜總教練：鄭慧芸｜教練：藍浩語、陳美莉、李宥叡
球員名單：(4)曾廷翊 (5)楊幸恩 (6)温心蕙 (7)李恩芯 (8)黃少縵 (9)邱敬恩 (10)蘇天心 (12)王玥媞 (13)郭雅玉 (14)鄭慧慈 (15)廖秀珍 (16)鍾雨蓁 (17)陳紫薰 (18)楊采璇 (19)陳薇涵
📍世新大學（四強85：74逆轉中信）
領隊：周成虎｜總教練：林紀妏｜教練：賴欣妤、吳昆典
球員名單：(0)江昀蓁 (2)SIENNA TUTANI(3)劉亭瑜 (4)連宸霈 (5)林映樺 (6)邱詠鈴 (7)葉欣宜 (8)陳游芷瑄 (9)林彥妤 (10)米都愛巴高揚 (11)何采琪 (12)游沁樺 (13)蔡佑蓮 (19)王逸汝 (32)宋欣儒
📍中信金融管理學院（四強74：85不敵世新）
領隊：施光訓｜總教練：何正峰｜教練：顏君彰、吳雅晴、李雅雯
球員名單：(0)黃羽婷 (1)黃靖媁 (2)陳孜綺 (3)陳妤薰 (4)許婉昀 (5)邱群琋 (6)吳佳真 (7)鄧詠心 (9)古鈺婷 (10)廖家綺 (11)莊陳琳 (12)呂佳諺 (13)蔡菀娗 (14)李柔妤 (22)彼葳(外) (27)林紜葶 (31)潘伊宸 (55)潘宥靜
📍臺北市立大學（四強52：76不敵文化）
領隊：羅賓漢｜總教練：錢薇娟｜教練：黃淑珍、張慧瑛、吳念慈
球員名單：(2)黃薏華 (3)廖品涵 (4)尹湘雲 (5)古寶瑩 (6)黃敏慈 (7)徐郁婷 (8)楊茹云 (9)陳美秀 (10)黃睿昱 (11)連容纓 (12)呂倩玟 (13)李育汶 (16)湯沛晨 (17)蕭羽彤 (19)李貞誼