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《NOWnews》球鞋小單元「鞋槓人生」最新一集要來開箱近期相當夯的「JORDAN 1 RETRO HIGH VIRGIL ABLOH ARCHIVE OFF-WHITE ALASKA」，這雙復刻版上市後引起相當大的討論，鞋頭18哥與大隻要在節目中教大家如何「一秒分辨真偽」，相當實用。大隻指出，這雙JORDAN 1 OFF-WHITE設計上有許多小巧思，首先是鞋盒的部分，超特殊的側開設計相當吸引人，另外還附贈一本它當年的設計手稿，相當用心。18哥也補充說道，這雙復刻版與原版的差異在於鞋子內側印的VAA字樣，他說：「以前原版是寫OFF-WHITE，這次復刻版是VAA」，他也提醒讀者這雙鞋的鞋面很容易變黃，若想要入手的話一定要特別注意。這雙聯名鞋款在當年是歐洲限定款，售價高達10幾萬台幣，現在2萬多塊就能入手，18哥與大隻兩位鞋頭都認爲現在是入手球鞋的好時機，請讀者一定要好好把握機會。介紹完這雙鞋的細節後，大隻表示這雙鞋在市場上還是出現一些「有問題的貨」，所以要來教大家如何分辨這雙鞋真偽的小訣竅，首先看它的鞋標、再來是檢查鞋盒鋼印以及車縫線，更多詳細內容請鎖定本集《鞋槓人生》。