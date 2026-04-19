中國綜藝節目《乘風破浪的姐姐們2026》第7季熱播，
隨著第一次公演後，由1000名現場觀眾的見證下，個人乘風值票選由李小冉以926票暫居第一，台灣歌手曾沛慈獲得900票， 和922票數的張月、915票的王濛精彩對決， 成為本季一大看點，最終11人成團名單也似乎可見端倪。
姐姐們的巔峰對決！誰能問鼎最終C位
曾沛慈以極度穩定的歌唱實力，
在全程直播無修音的賽制中更顯珍貴，她被網友封為「行走的CD」 ，目前她在各大網路預測中人氣居高不下，被視為繼王心凌後， 又一位能憑藉情懷與硬實力奪冠的大熱門。
而李小冉憑藉長年累積的高知名度與清冷氣質，
以優雅穩定的表現奪下一公冠軍，顯見其強大的大眾好感度， 目前被視為最佳隊長與C位最有力的競爭者。此外， 身為台灣第一美女的資深前輩蕭薔，即便體力受限， 仍極可能憑藉其時代代表性的魅力與舞台情懷， 在總決賽反撲爭奪高位。
浪姐7回歸真實！主打全程直播、無修音真唱
《浪姐7》本季打出「回歸真實」口號，採取全程直播、無修音且無後製模式，被公認為系列作中挑戰難度最高的一季。從4月初的初舞台到6月中旬的總決賽，共計7場大型公演皆以純Live形式呈現，對姐姐們的音準、體力與臨場抗壓力是前所未有的考驗。
在這種濾鏡全失的環境下，任何失誤都無所遁形，成為本季最具討論度的焦點。在賽制設計上，本季引入了極具壓迫感的「三輪高壓」淘汰機制，包含團隊直播PK、即興加試以及殘酷的末位票選，全程無修音呈現，讓這季更有看點。
當專業唱跳遇上民選黑馬！誰能擠進2026最終出道位
根據目前賽況分析，火箭少女出身的徐夢潔以甜颯風格帶給觀眾記憶點；而第一次公演位居第二的黑馬張月，有深厚的舞蹈科班背景，被看好能複製第五季陳昊宇的逆襲劇本。王濛則是具有綜藝感，人氣也爆棚。
值得關注的是，台灣歌手范瑋琪雖然參賽過程過往爭議事件再引發討論，但其經典代表作的傳唱度，加上扎實的現場演唱實力，依然是她在無修音挑戰中最關鍵的保命符。隨著2026年夏季臨近，曾沛慈、李小冉與張月等姐姐們將繼續在無濾鏡的舞台上拚搏，誰能頂住直播壓力在6月總決賽乘風破浪，全亞洲的觀眾都在拭目以待。
《浪姐7》第一次公演後現場1000名觀眾投票數：
《浪姐7》播出資訊一覽
播出平台：愛奇藝 (iQIYI)、芒果TV
關鍵賽程時間表：
超前企劃：3月28日 12:00
初見面直播：4月2日 19:00
正片播出（真人秀）：4月3日起，每週五、六中午 12:00
公演直播（Live 現場）：每週五晚上19:30（全系列最受矚目的無修音戰場）
總決賽直播：預計於 6月19日隆重登場
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曾沛慈以極度穩定的歌唱實力，
而李小冉憑藉長年累積的高知名度與清冷氣質，
浪姐7回歸真實！主打全程直播、無修音真唱
《浪姐7》本季打出「回歸真實」口號，採取全程直播、無修音且無後製模式，被公認為系列作中挑戰難度最高的一季。從4月初的初舞台到6月中旬的總決賽，共計7場大型公演皆以純Live形式呈現，對姐姐們的音準、體力與臨場抗壓力是前所未有的考驗。
在這種濾鏡全失的環境下，任何失誤都無所遁形，成為本季最具討論度的焦點。在賽制設計上，本季引入了極具壓迫感的「三輪高壓」淘汰機制，包含團隊直播PK、即興加試以及殘酷的末位票選，全程無修音呈現，讓這季更有看點。
當專業唱跳遇上民選黑馬！誰能擠進2026最終出道位
根據目前賽況分析，火箭少女出身的徐夢潔以甜颯風格帶給觀眾記憶點；而第一次公演位居第二的黑馬張月，有深厚的舞蹈科班背景，被看好能複製第五季陳昊宇的逆襲劇本。王濛則是具有綜藝感，人氣也爆棚。
值得關注的是，台灣歌手范瑋琪雖然參賽過程過往爭議事件再引發討論，但其經典代表作的傳唱度，加上扎實的現場演唱實力，依然是她在無修音挑戰中最關鍵的保命符。隨著2026年夏季臨近，曾沛慈、李小冉與張月等姐姐們將繼續在無濾鏡的舞台上拚搏，誰能頂住直播壓力在6月總決賽乘風破浪，全亞洲的觀眾都在拭目以待。
《浪姐7》第一次公演後現場1000名觀眾投票數：
- 李小冉 926
- 張月 922
- 王濛 915
- 烏蘭圖雅 907
- 曾沛慈 900
- 江語晨 898
- 孫怡 895
- 徐夢潔 894
- 范瑋琪 890
- 代斯 886
- 第一季：寧靜
- 第二季：那英
- 第三季：王心凌（台灣）
- 第四季：陳嘉樺 Ella（台灣）
- 第五季：陳昊宇
- 第六季：葉童
《浪姐7》播出資訊一覽
播出平台：愛奇藝 (iQIYI)、芒果TV
關鍵賽程時間表：
超前企劃：3月28日 12:00
初見面直播：4月2日 19:00
正片播出（真人秀）：4月3日起，每週五、六中午 12:00
公演直播（Live 現場）：每週五晚上19:30（全系列最受矚目的無修音戰場）
總決賽直播：預計於 6月19日隆重登場