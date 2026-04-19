中國綜藝節目《乘風破浪的姐姐們2026》第7季熱播，隨著第一次公演後，由1000名現場觀眾的見證下，個人乘風值票選由李小冉以926票暫居第一，台灣歌手曾沛慈獲得900票，和922票數的張月、915票的王濛精彩對決，成為本季一大看點，最終11人成團名單也似乎可見端倪。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《浪姐7》第一次公演後現場觀眾投票揭曉，李小冉以926票奪魁，台灣歌手曾沛慈也有高人氣，獲得900票。（圖／翻攝自微博）
▲《浪姐7》第一次公演後現場觀眾投票揭曉，李小冉以926票奪魁，台灣歌手曾沛慈也有高人氣，獲得900票。（圖／翻攝自微博）
姐姐們的巔峰對決！誰能問鼎最終C位

曾沛慈以極度穩定的歌唱實力，在全程直播無修音的賽制中更顯珍貴，她被網友封為「行走的CD」，目前她在各大網路預測中人氣居高不下，被視為繼王心凌後，又一位能憑藉情懷與硬實力奪冠的大熱門。

而李小冉憑藉長年累積的高知名度與清冷氣質，以優雅穩定的表現奪下一公冠軍，顯見其強大的大眾好感度，目前被視為最佳隊長與C位最有力的競爭者。此外，身為台灣第一美女的資深前輩蕭薔，即便體力受限，仍極可能憑藉其時代代表性的魅力與舞台情懷，在總決賽反撲爭奪高位。

浪姐7回歸真實！主打全程直播、無修音真唱

《浪姐7》本季打出「回歸真實」口號，採取全程直播、無修音且無後製模式，被公認為系列作中挑戰難度最高的一季。從4月初的初舞台到6月中旬的總決賽，共計7場大型公演皆以純Live形式呈現，對姐姐們的音準、體力與臨場抗壓力是前所未有的考驗。

在這種濾鏡全失的環境下，任何失誤都無所遁形，成為本季最具討論度的焦點。在賽制設計上，本季引入了極具壓迫感的「三輪高壓」淘汰機制，包含團隊直播PK、即興加試以及殘酷的末位票選，全程無修音呈現，讓這季更有看點。

當專業唱跳遇上民選黑馬！誰能擠進2026最終出道位

根據目前賽況分析，火箭少女出身的徐夢潔以甜颯風格帶給觀眾記憶點；而第一次公演位居第二的黑馬張月，有深厚的舞蹈科班背景，被看好能複製第五季陳昊宇的逆襲劇本。王濛則是具有綜藝感，人氣也爆棚。

值得關注的是，台灣歌手范瑋琪雖然參賽過程過往爭議事件再引發討論，但其經典代表作的傳唱度，加上扎實的現場演唱實力，依然是她在無修音挑戰中最關鍵的保命符。隨著2026年夏季臨近，曾沛慈、李小冉與張月等姐姐們將繼續在無濾鏡的舞台上拚搏，誰能頂住直播壓力在6月總決賽乘風破浪，全亞洲的觀眾都在拭目以待。

《浪姐7》第一次公演後現場1000名觀眾投票數：

  1. 李小冉 926

  2. 張月 922

  3. 王濛 915

  4. 烏蘭圖雅 907

  5. 曾沛慈 900

  6. 江語晨 898

  7. 孫怡 895

  8. 徐夢潔 894

  9. 范瑋琪 890

  10. 代斯 886

【乘風破浪的姊姊 / 乘風】歷屆冠軍回顧

  • 第一季：寧靜

  • 第二季：那英

  • 第三季：王心凌（台灣）

  • 第四季：陳嘉樺 Ella（台灣）

  • 第五季：陳昊宇

  • 第六季：葉童


《浪姐7》播出資訊一覽

播出平台：愛奇藝 (iQIYI)、芒果TV

關鍵賽程時間表：

超前企劃：3月28日 12:00

初見面直播：4月2日 19:00

正片播出（真人秀）：4月3日起，每週五、六中午 12:00

公演直播（Live 現場）：每週五晚上19:30（全系列最受矚目的無修音戰場）

總決賽直播：預計於 6月19日隆重登場

相關新聞

不去《浪姐7》來這！61歲張曼玉現身北京　遭酸臉僵、蘋果肌浮腫

曾沛慈浪姐7掀回憶殺！加碼翻唱《終極一班》插曲〈孤單心事〉　

《浪姐7》首位淘汰者開撕！趙子琪怒控節目惡意剪輯：逼我爆料嗎

蕭薔隊《浪姐》票數太低！安崎淚崩　她霸氣扛責：誰敢讓我隊員走

李欣恬編輯記者

《NOWNEWS今日新聞》娛樂組唱片線記者。