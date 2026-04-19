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隨著3月以來受到中東局勢不穩影響，油價節節攀升，讓成本中油價佔比極大的航空業大受影響。長榮航空總經理孫嘉明指出，航空燃油在總成本比例已經突破五成，縱使受到戰事影響載客率增加，壓力仍大。另外，燃油附加費調整生效日前，訂位數激增，實際能挹注成本的比例其實不高。長榮航空為慶祝第一個長程航線維也納開航35週年，在當地舉辦媒體茶敘。孫嘉明指出，因為戰爭影響航空燃油漲幅已經超過100%、比原油更大；原先燃油就佔總營運成本的三分之一，如今佔比已突破五成。雖然受惠戰爭轉單，讓載客率提高，經營壓力仍是倍增。雖然在本月依照中油國際航空燃油公告牌價，已經調高燃油附加費，但對業者而言仍不足以因應漲幅。孫嘉明表示，加價比例有限，僅能涵蓋約15％至35%的成本，其餘差額仍是由航空公司吸收。再加上，不少旅客趕在調漲先買票，據悉，旅行社等日前被狂操，官網訂位也暴增，因此這2個月的機票實際反映到漲幅的不多。孫嘉明引述聯合航空（UA）資料，他們預計一年燃油成本會超過110億美金，在最賺錢的時候都沒賺那麼多。然而，他也預估，若油價下降的話今年會是樂觀的一年，期待荷姆茲海峽盡快恢復正常運作。面對高油價，部分業者選擇減班因應，廉價航空更明顯，但長榮航空暫無減班。孫嘉明說，長榮目前載客率高，無法減班，如4月從台灣出發到東北亞、美國等航點載客率都超過9成，僅有取消少數高雄-香港航班。「票價不太可能下降」，孫嘉明直言，當然提早購買有可能買到比較低的價位，但是票價跟著燃油波動，需求存在下，平均票價仍然是往上走的趨勢。