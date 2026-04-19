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長榮航空首個越洋航線維也納開航35週年之際，加上後續新機陸續交機，總經理孫嘉明分享，未來航網擴張藍圖，包含印度德里、芬蘭赫爾辛基、西班牙巴塞隆納等。他指出，芬蘭要開航仍要等到俄烏戰爭結束；同時他也看好，印度高階人才的轉機市場。孫嘉明回憶35年前受到政治等因素影響，台灣要拿到航權並不容易。當時維也納對我國相對友善，加上看重維也納的地理位置，在歐洲偏東處，跟傳統西歐不同，也具備東歐市場操作的空間，因此選定此處，才成為作為首個長程航線。只要政府能夠拿到航權，航空公司也會積極研究開航可能。孫嘉明指出，亞洲能飛的航點，長榮幾乎都有就剩下「印度」。長榮航權被分配到「德里」，一直都有研究，不過，德里機場航班密集，要拿到好的時間帶起降不容易，因此持續評估中。至於印度移工來台近期掀起熱議，他直言，這並不是主要開航與否的評估重點。目前鎖定的是印度經台灣、轉機到美國、加拿大的客群，因當地不少印度留學生，或是高端IT設計人才；旅遊、來台等目的則是其次。另外，芬蘭是否納入新航點，孫嘉明表示，重點是看俄烏戰爭能否結束；現在飛機不能飛越俄羅斯領空，讓台灣跟芬蘭飛行時間大幅拉長。若是可以經由俄羅斯領空飛到赫爾辛基，預估時間可以減少至少2小時。長榮即將在6月26日首航華盛頓，孫嘉明也喊出訂位率八成的目標，目前前幾班都已經接近目標，距離首航仍有一段時間，看好訂位率可以繳出不錯表現。