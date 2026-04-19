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縱使面臨航空燃油高漲，長榮航空第一季獲利仍然看俏。長榮航空總經理孫嘉明表示，3月營收創下長榮航空成立以來的單月新高，且4月展望維持正面。另，今年仍將有新機到貨，同時客轉貨的飛機也將在年底交機。「你們別再叫我們『加油』了」，長榮航空總經理孫嘉明在維也納開航35週年的慶祝茶會笑稱，現在受到中東局勢影響，加一次油的成本實在很高，不過因為戰爭發生在2月底、3月多數用油仍是採用2月計價，因此影響估計4月才會顯現。長榮航空今年第一季客運營收達402.98億元、合併營收605.16億元，雙寫下單季客運營收及合併營收新高。孫嘉明表示，3月營收受到中東戰爭影響，亞洲籍航空公司確實有受惠；而其他如東北亞、北美、歐洲等因為原先載客率穩定，助益沒有想像中大，但仍不少旅客會選擇買到最高艙等，載客率基本上全部額滿。在營收創高之際，長榮的購機計畫也持續成型。長榮航空2026年將再引進1架全新787-9客機，787整體機隊規模將達23架。另外，預計2027年起陸續交付24架A350-1000廣體客機，2029年起引進18架A321neo窄體客機；另有8架787-9及4架787-10預計2033年前交付完成。孫嘉明說，新交機的A350-1000預計先使用在美國東岸航點，由於當地冬季氣候變化劇烈，風速等因素會延長飛行時間，導致現在使用的777機型班機必須限重，否則可能面臨旅客上機了但行李上不去等狀況；未來使用350-1000機型可以大幅改善。另外，長榮航空3月合併營收達215.88億元，年增18.46%，創單月合併營收新高。孫嘉明表示，第一季獲利不錯，預期4月表現依然樂觀。不過客運的燃油附加費，因為法規無法及時反應波動，但貨運可以較快反應。