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▲李多慧是爭鮮代言人，私下還真的出現在爭鮮用餐。（圖／翻攝自爭鮮官網)

▲李多慧和媽媽感情超好，經常一起拍跳舞影片。（圖／翻攝自李多慧IG@le_dahye）

▲李多慧曾因為不捨和媽媽分開，忍不住在車上爆哭。（圖／翻攝自李多慧Threads@le_dahye）

韓國啦啦隊女神李多慧展現超強敬業精神，昨（18）日她被網友直擊私下去自己代言的爭鮮迴轉壽司用餐。席間李多慧展現極高親和力，不僅大方與粉絲合照，一旁的「助理」還親手致贈簽名卡。沒想到事後李多慧在社群幽默回覆，透露大家口中的助理其實是她的媽媽，逗趣互動引發熱議。網友紛紛大讚李多慧是「最佳代言人」，更驚呼李多慧媽媽保養得宜、看起來相當年輕。一名女網友昨日在Threads發文，表示自己工作結束後去吃爭鮮，沒想到代言人李多慧就坐在他們旁邊，「」。女網友更大讚李多慧本人肌膚真的很美，私下個性也很客氣又有禮貌。該篇貼文曝光後吸引9千多人按讚，就連李多慧本人也看到了，她還親自現身留言，笑說：「」。只見李多慧發現媽媽被認成她的助理後，也忍不住大笑。粉絲見狀也紛紛留言直呼，「媽媽太年輕啦」、「岳母真可愛」、「公主的媽媽保養得真好」、「公主跟媽媽一樣漂亮」、「這根本就是姊妹啊」。另外也有許多粉絲大讚李多慧很敬業，不僅代言爭鮮，私下也真的帶家人去用餐，「代言人真的會去店裡吃飯」、「多慧真的是太稱職的代言人了」。據悉，李多慧的媽媽是韓國滑步舞協會的1級講師，和女兒一樣都很熱愛舞蹈，母女二人也經常拍攝跳舞影片，可見感情十分不錯。去年9月李多慧也曾在Threads發文，貼出難過掉眼淚的照片寫道：「我才25歲，還是會覺得跟媽媽分開很難過。媽媽，我們就乾脆住在台灣吧！」超可愛撒嬌口吻讓粉絲看了全融化。