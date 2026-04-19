烏克蘭首都基輔週六發生槍擊案，一名58歲、出生俄羅斯的槍手開槍殺害6人並在超市挾持人質與警方對峙，遭警方擊斃。
據美聯社報導，基輔霍洛希夫區（Holosiivskyi district）18日發生槍擊案，造成包括槍手在內7人死亡、至少14人受傷。
烏克蘭警方尚未公布58歲槍手的姓名，但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示該男子出生於俄羅斯，目前當局正努力釐清其暴力行為的動機。
澤倫斯基在影片中說明，歹徒挾持人質，並不幸殺害了其中一人，在街上殺害了四名平民。另一名女性則因傷勢過重在醫院宣告不治，「現已查明，攻擊者在持槍上街前先縱火燒毀了一處公寓。他有犯罪前科，曾在烏克蘭東部的頓內茨克（Donetsk）地區長期居住，且出生於俄羅斯。」
在戰時的基輔，此類大規模槍擊事件極為罕見。案發現場位於市中心繁忙的行政區，鄰近公寓大樓與購物中心。槍手在擁擠的街道上留下數具遺體，目擊者紛紛四處逃命。
內政部長克里門科（Ihor Klymenko）表示，當時被挾持的人質包括超市的顧客與員工，談判專家嘗試說服槍手「民眾是無辜的。請放了他們，我們會和你談談」，在談判失敗後烏克蘭特種戰術警察部隊衝入商店並將他擊斃，「我們試圖說服他，因為知道室內很可能有傷者。我們甚至提出送入止血帶以協助止血，但他均未回應。因此，警方下令將其制服。」他也補充，該名槍手持有合法的武器執照。
烏克蘭安全局（SBU）將這起殺戮事件描述為恐怖主義行為。與槍手居住在同一棟公寓的75歲居民説，曾經見過槍手，看起來是受過教育且溫文儒雅的人，完全猜不到他會是什麼罪犯，但槍手不太與人交際，都獨自生活。
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烏克蘭警方尚未公布58歲槍手的姓名，但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示該男子出生於俄羅斯，目前當局正努力釐清其暴力行為的動機。
澤倫斯基在影片中說明，歹徒挾持人質，並不幸殺害了其中一人，在街上殺害了四名平民。另一名女性則因傷勢過重在醫院宣告不治，「現已查明，攻擊者在持槍上街前先縱火燒毀了一處公寓。他有犯罪前科，曾在烏克蘭東部的頓內茨克（Donetsk）地區長期居住，且出生於俄羅斯。」
內政部長克里門科（Ihor Klymenko）表示，當時被挾持的人質包括超市的顧客與員工，談判專家嘗試說服槍手「民眾是無辜的。請放了他們，我們會和你談談」，在談判失敗後烏克蘭特種戰術警察部隊衝入商店並將他擊斃，「我們試圖說服他，因為知道室內很可能有傷者。我們甚至提出送入止血帶以協助止血，但他均未回應。因此，警方下令將其制服。」他也補充，該名槍手持有合法的武器執照。
烏克蘭安全局（SBU）將這起殺戮事件描述為恐怖主義行為。與槍手居住在同一棟公寓的75歲居民説，曾經見過槍手，看起來是受過教育且溫文儒雅的人，完全猜不到他會是什麼罪犯，但槍手不太與人交際，都獨自生活。
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