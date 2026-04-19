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NBA季後賽首輪今（19）日正式點燃戰火，丹佛金塊首先在主場迎戰明尼蘇達灰狼。金塊此役開局手感冰冷，一度陷入12分的落後，但靠著「兩屆MVP」約基奇（Nikola Jokic）全場狂轟大三元，加上搭檔莫瑞（Jamal Murray）的火力支援，終場以116：105逆轉灰狼，取得系列賽1：0領先，更將例行賽末段開始的連勝紀錄推升至驚人的13連勝。儘管金塊當家球星約基奇上半場在灰狼雙塔戈貝爾（Rudy Gobert）與蘭德爾（Julius Randle）的看防下只得6分，但約基奇在下半場徹底覺醒。全場19投11中，繳出25分、13籃板、11助攻，在今年首場季後賽就達成大三元的神蹟。這不僅是約基奇生涯第22次季後賽大三元，更讓他穩居季後賽大三元場次的歷史第3位，僅次於傳奇球星魔術強森的30次與詹姆斯的28次。約基奇在第三節引領的一波14：0攻勢，成為扭轉戰局、拉開雙位數領先的關鍵轉折點。除了約基奇的穿針引線，後衛莫瑞（Jamal Murray）也很神勇，全場砍下最高的。雖然莫瑞此役外線手感平平，但他頻頻強攻內線換取多達16次的罰球機會，成功補齊火力。此外，戈登（Aaron Gordon）17分、布勞恩（Christian Braun）也挹注12分，金塊團隊籃球的韌性讓灰狼防線在下半場全面崩潰。灰狼隊今日首節憑藉麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）與愛德華茲（Anthony Edwards）的火力一度領先達12分。然而，隨著比賽進入中後段，灰狼進攻端突然當機。被寄予厚望的愛德華茲全場19投僅7中，攻下22分、9籃板、7助攻，命中率欠佳；「二當家」蘭德爾也僅得16分，雙核的熄火導致灰狼在第四節追分關頭無力回天。戈貝爾雖然也有17分、10籃板進帳，最終還是無力阻止金塊逆轉。雙方將在後天進行系列賽第二戰，蘭德爾與愛德華茲能否及時找回手感，將是灰狼能否在丹佛高原搶下一勝、回到明尼蘇達的唯一關鍵。