美伊談判陷入僵局，伊朗17日短暫宣布開放荷姆茲海峽後，又再度關閉。外媒報導，有8艘油輪幸運通過，但有兩艘印度油輪在試圖通過時，遭伊朗海軍開火警告。

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據法新社報導，伊朗暫時開放荷姆茲海峽，18日有8艘油輪順利通過航道。航運數據分析公司「Kpler」數據顯示，8艘船隻包括1艘原油輪、4艘液化石油氣（LPG）運輸船、2艘同時運輸石油和化學品混裝貨船，以及1艘石油產品運輸船，反映該區域能源物流曾暫時恢復。

追蹤世界港口船隻即時動態的MarineTraffic平台也顯示，18日下午3時左右，伊朗拉拉克島附近有多艘原油運輸船聚集。該島是戰爭期間伊朗軍方檢查往來船隻的重要關卡。

路透社報導，伊朗再度封鎖荷姆茲海峽後，有兩艘船隻在試圖闖關，遭伊朗軍方開火警告、被迫調頭。

印度外交部證實，兩艘攻擊的船隻是運載原油的印度油輪。其中1艘被攻擊的船隻是「桑馬先驅號」（Sanmar ​Herald）油輪，所幸船員與油輪本身都安全無虞。

印度政府消息人士表示，印度政府已召見伊朗大使，表達「嚴重關切」，要求說明。印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）向伊朗駐印度大使法塔利（Mohammad Fathali）表達了對於2艘印度油輪被攻擊的關切。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）援引油輪船長的直接報告指出，2艘伊朗伊斯蘭革命衛隊砲艇衝過來，在沒有無線電警告的情況下就開火。

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陳政嘉編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心　編輯
3年新聞編輯經歷
曾任中時新聞網兩岸政經中心編輯、新頭殼實習編輯
一個認真打字的打工人，專注國際、兩岸、中國新聞，但更喜歡寫可愛新奇動物