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▲李小冉在《慶餘年》中飾演個性陰險狠辣的長公主，讓人印象深刻。（圖／微博＠慶餘年官微）

▲李小冉（中）在《浪姐7》第一次公演舞台表演〈心願便利貼〉，唱到走音卻還是擊敗對手。（圖／芒果TV音樂YouTube）

▲《浪姐7》個人乘風值排名公開，李小冉位居第一，領先曾沛慈等人。（圖／微博＠浪花課代表）

中國實境節目《乘風破浪的姐姐》第7季，又稱《乘風2026》、《浪姐7》在4月3日開播，第一次公演的個人排名17日曝光，。而李小冉作為資深演員，近年在古裝劇《慶餘年》也有出色表現，演活個性瘋癲且善於權謀的長公主李雲睿，讓人印象深刻。《NOWNEWS今日新聞》就為各位整理了李小冉的個人介紹，帶大家一起認識她。李小冉畢業於北京舞蹈學院附屬中級學校，1996年參演電視劇《保鑣之翡翠娃娃》出道，並在年代劇《像霧像雨又像風》中，憑藉安琪一角獲得關注。而她也靠著大量戲劇作品慢慢打磨演技、積累實力，陸續獲得過大眾電影百花獎最佳女演員獎、上海電視節白玉蘭獎最佳女星提名，近年則靠夯劇《慶餘年》再度走進觀眾視野。在《慶餘年》中，李小冉飾演南慶長公主李雲睿，她深愛著自己的哥哥慶帝，卻又與宰相林若甫有一腿，個性瘋癲且陰險很辣，處處與男主角范閑為敵，卻又因外型美豔，讓觀眾恨不下去，因此也被劇迷封為「天選長公主」。而李小冉近日參與《浪姐7》，和演員王濛、唐藝昕組隊，第一次公演時，3人表演了經典偶像劇歌曲〈心願便利貼〉，李小冉頂著49歲的高齡綁著公主頭，在台上認真唱跳，雖然歌聲不悅耳，但她的表現卻意外收穫好評。這排行結果讓李小冉本人也很訝異，畢竟《浪姐7》參賽者還包含專業歌手曾沛慈、李心潔、范瑋琪等，李小冉也因此哽咽發表感言：「」。儘管有部分網友調侃這個投票結果是「唱最爛的最高分」，但還是不可否認李小冉的舞台討論度確實超高，觀眾也因此預測她是總冠軍的有力人選。