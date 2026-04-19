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擁有全大聯盟最高薪資總額的紐約大都會隊，今日（19日）在客場面對芝加哥小熊隊再度以2：4敗北，開季不久就陷入「10連敗」的泥淖。這不僅是大都會隊自2004年以來、時隔22年的最長連敗紀錄，更讓這支身價超過3.5億美元的聯盟最貴球隊，在球季剛開打就面臨低潮危機。今日比賽中，大都會雖然在2局上半靠著維恩托斯（Mark Vientos）的陽春全壘打先拔頭籌，但先發投手佩拉爾塔（Freddy Peralta）隨即被小熊隊哈普（Ian Happ）敲出追平轟。佩拉爾塔此役表現尚稱穩健，成功壓制近期連續3場得分破雙位數的小熊打線，卻在6局下兩出局後接連投出兩次保送，隨後退場。接替投球的雷利（Brooks Raley）未能止血，遭代打的凱利（Matt Kelly）轟出一記致命的3分全壘打，大都會瞬間被反超。儘管8局上趁對手失誤追回1分，但打線面對小熊投手群依然欲振乏力，最終無力回天。統計大都會這波10連敗期間，團隊總共僅得到18分，失分卻高達60分，投打兩端全面失靈。根據《ESPN》資深記者帕森（Jeff Passan）指出，大聯盟史上能在賽季中遭遇10連敗以上還能闖進季後賽的球隊僅有4支；若將條件縮小至「4月」就遭遇10連敗，歷史上更僅有1951年的紐約巨人隊（現為舊金山巨人）曾上演奇蹟逆轉晉級。大都會隊本季的團隊年薪總額高達3億5220萬美元，連續4年蟬聯大聯盟第一，甚至超過了道奇與洋基等傳統強權。然而這支由頂尖球星組成的豪華軍團，在開季不到一個月的時間便跌入谷底，如何重整旗鼓已成為總管史登斯（David Stearns）迫在眉睫的巨大挑戰。紐約媒體與球迷對此表現已漸失耐心，若無法在短期內終止連敗，這支年薪第1名的球隊恐怕將提前退出本季的競爭行列。