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金州勇士隊的2025-26賽季在昨（19）日正式畫下句點。在附加賽生死戰中，勇士以96：111不敵鳳凰城太陽，無緣晉級季後賽首輪。賽季遺憾落幕後，當家球星柯瑞（Stephen Curry）賽後明確表示「不會退休」，並透露膝傷僅只需靜養不用動刀。此外，柯瑞在賽後主動致意太陽新星格林（Jalen Green）的舉動也成為全場最溫馨的亮點。柯瑞本賽季因跑者膝傷勢缺席了多達27場比賽，球隊戰力也因此受到劇烈波動。賽後被問及康復計畫時，柯瑞帶來好消息：「目前並不考慮進行手術。」「基本上就是休息。」柯瑞幽默地與記者開玩笑：「據說打高爾夫對我的膝蓋很有幫助，這是我研究後發現的結果。」同時他也表示，傷後的復健與身體的維持將是休賽季的重點，他會針對受傷前後的身體差異進行調整，確保下賽季能以百分之百的狀態回歸。面對每一季賽後都會被問到的退休議題，柯瑞給出了定心丸。柯瑞強調，儘管本季飽受傷病困擾僅出賽43場，但他還是覺得自己依舊擁有競爭力，未來幾年依舊會在賽場上奔馳。本季柯瑞場均貢獻26.6分、4.7助攻，外線命中率仍維持在39.3%的高水準。太陽隊能在附加賽出線，關鍵人物莫過於在生死戰砍下36分的格林。格林來自加州在青少年時期曾在奧克蘭與柯瑞一同訓練，兩人有著深厚的師徒情緣。賽後柯瑞特別走向格林，在他耳邊叮嚀。格林受訪時難掩激動：「柯瑞叫我去奧克拉荷馬好好打，展現侵略性。聽到他的鼓勵，對我來說意義重大。」勇士雖敗，但柯瑞以老大哥身分展現出的風度，也獲得了滿場球迷的尊敬。