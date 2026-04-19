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芝加哥白襪隊的日籍重砲村上宗隆今（19）日再度展現「村神」威力。在客場面對奧克蘭運動家隊的比賽中，村上於第7局擊出中外野方向的陽春全壘打，不僅達成連兩戰開砲，本季全壘打數也正式來到第7支。根據數據統計，村上宗隆大聯盟生涯前21場比賽擊出7轟，正式超越大谷翔平，改寫日籍選手在大聯盟開季的最速全壘打紀錄。根據《MLB.com》記者蘭格斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平在2018年初登大聯盟時，前21場比賽累計敲出5支全壘打；而村上宗隆今日擊出第7轟後，正式成為大聯盟史上開季前21戰產量最多的日本球員。今日村上面對左投哈里斯（Harris），展現出極強的應變能力。儘管身體在面對偏低的曲球時略微失去重心，他仍憑藉優異的爆發力將球精準帶向中外野。這支全壘打的擊球初速達103.9英里（約167.2公里），飛行距離遠達415英呎，讓客場球迷驚嘆連連。村上宗隆近期的手感熱到發燙。昨日面對運動家隊剛猛型投手阿爾瓦拉多（Jose Alvarado），他才從對方手中轟出一支時速98.2英里的滿貫全壘打；今日面對速球威力較弱的左投，他改以技巧性的打法鎖定變化球。連續兩場對決不同類型投手的強勢表現，顯示村上已完全適應大聯盟的投球節奏。目前村上宗隆以7支全壘打位居美聯全壘打排行榜第3位，僅次於紐約洋基隊賈吉（Aaron Judge）與休士頓太空人隊艾爾法瑞茲（Yordan Alvarez）的8轟。與他並列第3位的則是傳奇球星楚奧特（Mike Trout）以及洋基新星萊斯（Ben Rice）。若以此效率推算，村上宗隆本季有望挑戰單季「54轟」的驚人紀錄。這位26歲的強打者正以強勢表現向世界證明，他不僅能在日本職棒稱王，在大聯盟賽場同樣具備挑戰全壘打王的實力。