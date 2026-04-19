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克里夫蘭騎士台灣時間今（19）日於季後賽揭幕戰展現強大投射火力，以126：113強壓多倫多暴龍。雖暴龍例行賽表現強勢，但騎士憑藉豐富的季後賽經驗與神射手斯特魯斯（Max Strus）在第三節一開始的「奇兵式」爆發，8成命中率成功拉開分差。暴龍雖有希德（Jamal Shead）填補傷兵空缺，卻難擋騎士雙星米契爾（Donovan Mitchell）砍32分、哈登（James Harden）轟22分的高效演出，季後賽首戰由騎士先馳得點。比賽一開局，騎士正如預期由米契爾領軍衝鋒，他全場狂砍32分展現王牌價值，搭配哈登貢獻的22分，雙星合璧讓騎士始終保持微幅領先。然而，暴龍隊在當家控衛奎克利缺陣下，菜鳥希德（Jamal Shead）表現亮眼，他在季後賽處女秀便射入5記三分球、攻下17分。希德有效緩解暴龍上半場壓力，在半場結束時暴龍僅以7分落後。騎士教練阿特金森（Kenny Atkinson）此役在調度上展現靈活性，大膽讓例行賽因傷缺陣多時的神射手斯特魯斯分擔重任。教練的決定，回報在下半場哨音一響，斯特魯斯就連拿8分。最終上場24分鐘的他投出10投8中、三分球6投4中的奇蹟命中率，24分鐘攻下24分也成為扭轉戰局的關鍵，讓騎士在第三節單節打出36比22的攻勢，這波猛烈進攻讓騎士領先優勢瞬間膨脹到22分，擊碎暴龍的反撲希望。進入最後一節，暴龍雖然試圖追分，但睽違四年重返季後賽的多倫多暴龍，缺乏季後賽經驗的弱點顯露無遺，讓他們始終難以跨越雙位數的分差。即便希德臨危受命頂替受傷的奎克利（Immanuel Quickley）砍下17分，騎士隊最終憑藉著老練的場控與防守，穩紮穩打守住勝果。此戰證明了騎士在哈登加盟後，進攻公式變得更加簡單且無解，雙方將於台灣時間21日上午7點再次對戰，暴龍若想扳平，能否找回經驗優勢並祈禱奎克利回歸將是重點。