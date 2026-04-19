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洛杉磯湖人隊在今（19）日迎戰休士頓火箭隊的季後賽首戰前夕，迎來了一個令球迷振奮的重大醫療更新。根據湖人隊隨隊記者布哈（Jovan Buha）透露，因左腿筋二級拉傷缺陣的當家球星唐西奇（Luka Doncic），在前往歐洲接受特殊治療後復原進度理想，極有可能在與火箭隊的首輪系列賽中段重返賽場。現年27歲的唐西奇是在4月2日對陣雷霆隊的比賽中受傷。為了加速復原，這位斯洛維尼亞巨星在受傷後隨即飛往西班牙，尋求美國境內尚未普及的特殊醫療技術。消息來源證實，唐西奇已於周六（18日）飛抵洛杉磯並正式與球隊會合，雖然今日首戰無法上場，但他將在場邊為隊友加油。布哈在接受《CNN》採訪時表示，二級腿筋拉傷通常需要3至6週的恢復期。唐西奇受傷至今已屆滿16天，雖然尚未恢復至百分之百的競技狀態，但球團對他在系列賽中段復出抱持高度樂觀。「通常這類傷勢需要一個月左右的康復時間，但唐西奇採取了非常積極的治療方式。」布哈分析道：「湖人隊目前的策略是確保在前兩場比賽保持競爭力，若進展順利，我們有機會在第3戰或第4戰看到他回歸。」在唐西奇與另一名主力後衛里維斯（Austin Reaves，二級斜肌拉傷，預計缺陣4至6週）雙雙缺陣的情況下，湖人隊的進攻重擔暫時由41歲的老將詹姆斯（LeBron James）獨力承擔。唐西奇在受傷前的例行賽表現堪稱 MVP 等級，場均貢獻33.5分、7.7籃板及8.3助攻。特別是他在3月份對陣火箭隊的兩場背靠背比賽中，分別砍下36分與40分，完全統治了賽場。若他能提前歸陣，將大幅扭轉系列賽的戰力天平。儘管復出曙光初現，但教練團與醫療小組仍保持謹慎。腿筋傷勢具備高度的復發風險，布哈也提醒：「即便唐西奇能在系列賽中段回歸，屆時也必然會有嚴格的出場時間限制（Minute Restriction），球團必須在追求勝利與保護球員健康之間取得平衡。」今日湖人隊將在主場 Crypto.com 競技場迎戰體能出色的火箭隊，若詹姆斯能率隊在唐西奇缺陣期間咬住比分，一旦「歐洲魔術師」於系列賽中段回歸，湖人隊將具備極大的晉級優勢。