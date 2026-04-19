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▲ 黃偉哲向大家介紹台南的多元優質農特產及鳳梨，吸引馬國當地民眾前來。（圖／南市府提供）

▲ 馬來西亞檳城「台南特優水果與老頭家冬瓜茶磚展售會」活動現場人潮滿滿爭相認識台南鳳梨的魅力。（圖／南市府提供）

台南市長黃偉哲繼接連到日本、韓國行銷鳳梨後18日又前往馬來西亞檳城參加「台南特優水果與老頭家冬瓜茶磚展售會」，這也是台南鳳梨首次在馬來西亞開賣，更是一大突破。值得一提的是，早在這批鳳梨運抵檳城前就已引發關注，開放預購的數量火速就被認購一空。黃偉哲表示，台南擁有優越的氣候與農業環境，所生產的金鑽鳳梨香氣濃郁、酸甜適中，是深受國際市場歡迎的優質水果；而「永良老頭家」冬瓜茶磚採用台南東山出產的冬瓜以及傳統製程，本身已有外銷實績，此次進軍馬來西亞，發現當地華人與台商對古早味的冬瓜茶接受度很高，透過這項產品也充分展現台南農產兼具品質與文化底蘊的特色。黃偉哲進一步指出，台南市政府近年從源頭管理、品質把關到國際行銷全面推動農產外銷，持續協助業者拓展海外通路。黃偉哲認爲，馬來西亞為重要新南向夥伴，近年陸續推廣芒果與蜜棗皆獲得良好回響，而此次的鳳梨推廣，則選擇華人人口比例最高的檳城作為馬國首站，並將串聯後續吉隆坡的推廣活動，期盼逐步深化台南農產在馬來西亞當地市場的能見度與接受度。透過產品現場展示與推廣，讓當地民眾認識台南農產特色，也讓消費者對台南鳳梨、冬瓜茶的香甜風味留下深刻印象，未來將持續透過多元行銷策略，拓展國際市場版圖，讓台南優質農產品走向世界。