蛋塔控嗨了！去年7月在香港爆紅，掀起排隊熱潮的「開心果脆粒蛋撻」，台灣也吃得到了。肯德基表示，甜點控跨海敲碗成功，台灣將於4月28日全台限定開賣「開心果脆粒蛋撻」，標榜開心果流心內餡x獨家柔滑開心果慕斯層x開心果脆粒，獨家夢幻三層美味，已有粉絲流口水表示：「可惡 看起來好好吃」、「太會了吧 我要吃這個」。

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肯德基：開心果脆粒蛋撻4/28開賣！香港爆紅大排隊

台灣甜點控跨海敲碗成功！去年7月在香港爆紅，掀起排隊熱潮的肯德基「開心果脆粒蛋撻」，真的要來台灣了。台灣肯德基證實，「開心果脆粒蛋撻」將於4月28日起全台限定開賣。

▲台灣肯德基4月28日開賣「開心果脆粒蛋撻」，去年香港爆紅大排隊。（圖／翻攝自香港肯德基）
▲台灣肯德基4月28日開賣「開心果脆粒蛋撻」，去年香港爆紅大排隊。（圖／翻攝自香港肯德基）
肯德基「開心果脆粒蛋撻」標榜獨家夢幻三層美味，打造開心果流心內餡x獨家柔滑開心果慕斯層x開心果脆粒，多層豐富口感。粉絲聽聞紛紛表示：「上市一定要去吃吃看」、「太期待了」、「可惡 看起來好好吃」、「太會了吧 我要吃這個」。

拿坡里：炸雞「買6送6」蛋塔！速食優惠開吃

拿坡里即日起至4月29日，則有買「6塊炸雞送6顆蛋塔」外帶／內用特價390元（原價660元）速食優惠（西湖店不適用）。喜歡蛋塔也愛炸雞的朋友別錯過。

▲拿坡里炸雞蛋塔優惠好划算。（圖／拿坡里 0800076666.com.tw）
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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...