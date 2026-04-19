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NBA美國職籃（National Basketball Association）東區季後賽今（19）日於麥迪遜廣場花園正式點燃戰火。第3種子紐約尼克隊在雙核心布朗森（Jalen Brunson）與唐斯（Karl-Anthony Towns）的聯手帶領下，以113：102擊敗來訪的亞特蘭大老鷹隊。尼克隊成功捍衛主場，在七戰四勝制的系列賽中取得1：0領先，也為本季衝擊東區冠軍開出紅盤。尼克隊今日展現了分工明確的團隊戰力。布朗森在首節便火力全開，單節11投8中（含3記三分球）狂轟19分，幫助尼克在開局就取得領先。儘管老鷹隊在次節發起反撲，單節轟下31分將比分追近，但半場結束尼克仍以57比55微幅領先。雖然布朗森在下半場受到老鷹隊嚴密包夾，得分效率有所下滑，但上半場的低迷的唐斯及時甦醒。唐斯在後半段頻繁衝擊內線造殺傷，全場獲得10次罰球機會，最終繳出25分、8籃板、4助攻與3阻攻的全能數據。布朗森則貢獻全隊最高的28分，外加5籃板與7助攻。進入關鍵第四節，尼克隊防守端持續加壓，並靠著布里奇斯（Mikal Bridges）與哈特（Josh Hart）的穩定發揮，在比賽剩餘不到6分鐘時，靠著一波10比0的攻勢將領先優勢擴大至106比87，一度手握19分領先。雖然老鷹隊隨後靠著強森（Jalen Johnson）與沃克（Jabari Walker）連續三分彈還擊，打出一波11比0的攻勢將分差縮小至個位數，但尼克隊及時由唐斯上籃止血，加上哈特關鍵的兩罰俱中，成功擋住老鷹隊的反撲，最終以11分之差守住勝利。老鷹隊今日落敗主因在於核心強森未能發揮組織作用。本季場均能送出7.9次助攻的他，今日在尼克隊的嚴防下僅有3次助攻，全場19投8中得到23分、6籃板。雖然射手麥科勒姆（C.J. McCollum）全場投進4記三分球砍下26分，但由於老鷹隊陷入過多單打，未能發揮最擅長的團隊籃球，最終遺憾吞敗。除了雙核外，尼克隊鋒線阿奴諾比（OG Anunoby）貢獻18分、8籃板，哈特更是抓下全場最高的14個籃板並傳出5次助攻，充分展現「板凳奇兵」的拼勁。老鷹隊方面，奧孔古（Onyeka Okongwu）替補出發貢獻19分、7籃板，表現優異。兩隊將獲得一天的休整時間，系列賽第二戰將於台灣時間週二（21日）繼續在紐約主場舉行。老鷹隊若想扳平戰局，核心強森勢必得在進攻中軸的角色上觸底反彈，而尼克則尋求帶著2比0的絕對優勢前往亞特蘭大。