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國民黨主席鄭麗文4月10日訪問中國，與中國國家主席習近平舉行「鄭習會」。華府智庫「戰爭研究所」（ISW）發布最新報告，指出中共透過多領域脅迫手段對台施壓，一方以融促統，一方面解放軍也演練小型船隻登陸。華府智庫「戰爭研究所」（ISW）17日發布最新報告，鄭麗文在10日「鄭習會」上，呼應習近平「中華民族偉大復興」的說法，雖迴避直接回答是否支持統一，但也沒有當面要求中共停止對台軍事侵擾。而中共在會後公布10項惠台措施，包括恢復部分直航航點，建立金門、馬祖與福建的基礎設施連結。智庫評估，這些措施是為了在台灣2026地方大選前，展現國民黨有能力爭取經濟紅利、促進兩岸交流的形象。智庫也指出，在鄭麗文訪中期間，中共解放軍在黃海進行實彈演習，且在台海周邊部署約100艘艦艇，遠超平時的約 50至60艘，試圖營造「投給國民黨才有和平，支持民進黨則面臨緊張」的對比。報告也揭露中共利用無動力小船或摩托快艇，藉由演訓掩護，試圖在桃園、林口、淡水及苗栗等地岸邊登陸。這些地點（如林口、淡水、竹圍）多為適合登陸的「紅色海灘」。智庫認為，中共正測試特種部隊（SOF）的隱蔽滲透能力，用於戰時的斬首行動、引導精準打擊或破壞台灣民心士氣。智庫也整理中共多層次對台策略，包括台灣國安局長蔡明彥指出，中共情報工作已出現顯著變化，滲透目標從高階軍官轉向基層士官兵，利用提供貸款、報酬等方式，接觸有財務問題的軍人，要求提供軍事資訊、部隊名單，以及拍攝投降影片，旨在戰時摧毀台灣民眾對軍方的信任。國防特別預算仍陷入僵局，國民黨立院黨團在鄭麗文訪中期間杯葛預算協商，並提出修正案要求「每一筆大額軍購需逐案核准」。