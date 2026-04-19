我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊在今（19）日對陣科羅拉多洛磯隊的比賽中，現年25歲的替補捕手拉辛（Dalton Rushing）開砲，擊出個人本季第5號全壘打。這位進入大聯盟第2年的強打捕手，近期寫下「6戰5轟」的瘋狂數據，連球隊看板球星大谷翔平都公開盛讚其打擊技術，甚至開玩笑表示可以把指定打擊（DH）的位置交給他。擔任道奇明星捕手史密斯（Will Smith）替補的拉辛，今日以「先發第7棒、捕手」身分上場。在第2局首打席面對洛磯右投費特納（Ryan Feltner），拉辛精準鎖定一顆曲球，將球轟向右外野看台，這是一支飛行距離113公尺的陽春全壘打。這支全壘打讓拉辛本季的出賽數據來到驚人的境界：在僅有的18個打數中，他狂掃10支安打，包括5支全壘打，打擊率高達.556。目前5轟的產量已並列隊內第2名，展現出完全不像「替補球員」的重砲威力。拉辛的打擊天賦早已獲得大谷翔平的認可。在4月15日對陣大都會隊的比賽中，大谷翔平為了專心投球而未排入打線，當時就是由拉辛頂替擔任指定打擊（DH），並在該場比賽轟出一記驚天動地的滿貫全壘打。大谷翔平賽後對拉辛讚不絕口，他表示：「大家也都看到了，他擁有非常出色的打擊技術，我想我可以放心地把DH的位置交給他。」這番評價不僅是對年輕後輩的提攜，也顯示出道奇隊打線的恐怖深度。拉辛不僅打擊出色，在守備與引導投手方面也備受肯定。去年拉辛首度與日籍強投山本由伸搭檔時，山本便曾公開致謝：「感覺不像第一次合作，他完美引導出我的優勢，今天能有好的投球表現全要歸功於拉辛。」道奇隊目前採取「正捕手史密斯為主、拉辛為輔」的策略，通常在一個系列賽中會給予拉辛1場先發機會。這項安排不僅讓主力捕手史密斯獲得充分休息，也給了拉辛成長與發揮的舞台，更讓他在大谷翔平「投手專注日」時成為最強大的進攻火力支援。