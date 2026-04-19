我是廣告 請繼續往下閱讀

▲聖嬰現象發生訊號逐月增加且提早，今年下半年將達到巔峰。（圖／林老師氣象站臉書）

▲聖嬰發展成熟後的一年，台灣氣溫易偏暖、冬季出現「暖冬」、隔年夏季也會變得更熱、降雨增多。（圖／中央氣象署提供）

今年可能會出現「超級聖嬰現象」！氣象專家林得恩表示，近期熱帶太平洋海溫正迅速上升，國際上已有不少科學家陸續提出有關聖嬰現象的呼籲，「超級聖嬰」常易引發全球性的極端天氣，包括高溫、洪水、乾旱，以及最容易威脅台灣的「颱風」。林得恩指出，「超級聖嬰（Super El Niño）」現象，指的是中太平洋、東太平洋海域，表層水溫升高極為顯著的強烈聖嬰現象，通常定義為「海溫異常升高超過攝氏2度以上或更高」。歷史上曾於1972年至1973年、1982年至1983年、2015年至2016年發生過。林得恩提到，美國氣候預報中心最新預測，今年夏天聖嬰現象出現的可能性為62%，且至少會持續到今年底，出現「強」聖嬰現象的機率則增加為50%，從目前西太平洋熱帶地區的異常西風強度來看，的確有機會將積聚的暖水向東移動，取代通常較冷的東太平洋海域；等到5、6月份的聖嬰現象成形後，再來評估後續強度與類型的發展。林得恩說明，當聖嬰現象發生時，颱風生成位置會偏東、偏南，雖然直接侵襲台灣的數量不一定會增加，但因為發展路徑較長，強颱比例跟著上升，秋颱活動延後可能性也會增大；夏季時，午後對流不穩定性增加，極端短延時降雨事件增多，隔年也有春雨偏多的紀錄。中央氣象署說明，「聖嬰」一詞源自西班牙文「El Niño」，在原文中有「幼年基督」和「男孩」的雙重含意，最初是南美洲秘魯的漁民用來稱呼發生於聖誕節前後，秘魯及厄瓜多附近海域海溫異常偏暖及洋流異常變化的現象，後來科學研究發現，「聖嬰」影響範圍遍及整個赤道太平洋，也和大氣中的南方振盪在時間變化上有高度的相似性。聖嬰不只是海溫會變化，更會影響到許多地區的天氣與氣候，於是科學家借用秘魯等地漁民的說法，把這種每隔數年（2至7年）發生在赤道東太平洋海水異常增溫、影響全球氣候的現象，通稱為「聖嬰」。以台灣而言，雖然不在聖嬰現象的主要顯著影響區域，但當有聖嬰事件發展時的冬季，台灣容易出現暖冬，隔年春季的「春雨」會偏多。