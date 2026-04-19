韓國聯合參謀本部今（19）日證實，北韓向東部海域發射多枚飛彈，這是北韓繼本月8日後再度射彈，也是今年第7次發射彈道飛彈。
韓聯社引述韓國聯合參謀本部說法，當事期間19日清晨約6時10分偵測到飛彈從北韓東部的新浦地區，向日本海發射飛彈，已針對可能追加發射的情況加強監視，並與美、日兩國軍方緊密共享相關情資。
日本NHK報導，日本防衛省也宣布，北韓19日早晨發射多枚彈道飛彈，推測落在朝鮮半島東岸附近。截至目前尚未收到因本次發射導致航空器或船舶受損的通報。
日本防衛大臣小泉進次郎表示，北韓發射的彈道飛彈，落點位於朝鮮半島東岸附近、日本經濟海域外側，相關細節正在分析中，日方將與美國、韓國緊密合作，全力進行情資蒐集與分析。
北韓前一次試射飛彈是在4月8日，同一天上午與下午朝東發射飛彈，4月7日也曾發射不明飛行物，但此飛行物在發射初期出現異常跡象後便消失。今日的飛彈試射是北韓今年第7次發射彈道飛彈。
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日本NHK報導，日本防衛省也宣布，北韓19日早晨發射多枚彈道飛彈，推測落在朝鮮半島東岸附近。截至目前尚未收到因本次發射導致航空器或船舶受損的通報。
日本防衛大臣小泉進次郎表示，北韓發射的彈道飛彈，落點位於朝鮮半島東岸附近、日本經濟海域外側，相關細節正在分析中，日方將與美國、韓國緊密合作，全力進行情資蒐集與分析。
北韓前一次試射飛彈是在4月8日，同一天上午與下午朝東發射飛彈，4月7日也曾發射不明飛行物，但此飛行物在發射初期出現異常跡象後便消失。今日的飛彈試射是北韓今年第7次發射彈道飛彈。