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旅美台灣好手今（19）日分別在小聯盟各級別出賽。效力於聖路易紅雀隊2A的火球男林振瑋，今日先發挑戰雙城隊2A，雖展現極高的三振率，但遺憾在第3局遭遇嚴重亂流單局狂掉4分，最終繳出3.1局失5分的成績吞下本季首敗。此外，在小聯盟3A與高階1A賽場，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、「龍仔」隆恩（Jonathon Long）、林台加今日也皆有安打演出。效力於春訓紅雀（Springfield Cardinals）的林振瑋，今日對陣威奇托風湧（Wichita Wind Surge）。開局林振瑋狀態極佳，1局下半演出兩次三振讓對手三上三下。然而比賽進入3局下半後風雲變色，林振瑋先投出保送與觸身球，隨後被接連擊出長打與全壘打。林振瑋今日總計投球3.1局，被敲出4支安打（包含1發全壘打），失掉5分皆為責失分，另有6次三振與2次四壞球保送，防禦率上升至5.40。進階數據顯示，林振瑋今日的揮空率（Whiff%）高達37.5%，且三振解決率（Putaway%）也有35.3%的優異水準，顯示其球威依舊，但如何在長打出現後及時止血將是後續觀察重點。在3A哥倫布快艇（Columbus Clippers）對陣愛荷華小熊（Iowa Cubs）的比賽中：費爾柴德擔任先發右外野手第4棒。今日4打數敲出1支安打，並在第8局被擊中觸身球保送上壘，隨後靠著隊友全壘打跑回本壘得分。目前他在3A的打擊率維持在.323的高水準，上壘率更是優異的.455。隆恩則擔任愛荷華小熊隊先發一壘手第2棒。今日4打數雖然沒有安打並吞下2次三振，但在首打席展現選球耐心，獲得一次保送。效力於哈德遜河谷叛徒（Hudson Valley Renegades）的林台加（Tyler Lin），今日以先發指定打擊第5棒身分出賽。他在2局上的首打席即擊出三壘方向內野安打，雖然隨後兩個打席皆吞下三振，但目前已連續兩場比賽有安打表現。總計林台加今日4打數1安打，打擊率為.200。今日旅美球員雖然在戰果上互有勝負，但林振瑋在高階層賽事展現的奪三振能力依然令球團期待。隨著賽季進入4月中旬，台灣球員們正努力在各級聯賽中尋求穩定表現，力爭向更高層級邁進。