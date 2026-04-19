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曾沛慈《浪姐》表現亮眼 幫隊友和聲獲讚

▲曾沛慈（中）不只自己唱得好，獨唱段落被稱讚是「定心丸」，還幫忙隊友王濛（右）、黃燦燦（左）和聲。（圖／翻攝微博）

曾沛慈參加《浪姐》瘦一圈 粉絲心疼：累壞了

▲曾沛慈（如圖）與剛開始參加節目時，看起來瘦了不少，臉上充滿疲憊感。（圖／翻攝微博）

曾沛慈患支氣管炎 憂身體撐不住

歌手曾沛慈近日錄製《乘風2026》（浪姐7），穩健表現與唱功獲得觀眾認可，舞台演出一再讓人驚艷，被視為本屆黑馬。不過，有網友發現曾沛慈參加節目後，變得更加消瘦，二次公演小考後的受訪片段可見充滿疲憊感，讓不少粉絲心疼：「曾沛慈肉眼可見的累壞了。」曾沛慈在初舞台、一公表現亮眼，歌唱實力獲得評審老師、觀眾讚賞，二公小考時她加入王濛組，演唱歌曲〈篇章〉，曾沛慈不只自己唱得好，獨唱段落被稱讚是「定心丸」，還幫忙隊友王濛、黃燦燦和聲，讓兩人的走音不那麼明顯，跑來跑去的逗趣模樣，被觀眾笑稱「墊完你的墊你的」，展現出良好的團隊默契。然而，有網友發現曾沛慈與剛開始參加節目時，看起來瘦了不少，臉上充滿疲憊感，讓不少人心疼：「曾沛慈肉眼可見的累壞了，初見面VS二公小考後，參加浪姐可太累了。」相關貼文曝光後引來網友熱議，紛紛表示：「剛來的是快樂小狗，現在是潦草小狗」、「初舞台之後，馬上一公，一公結束連夜錄製二公選曲，能不累嗎」、「這個憔悴感⋯怎麼又心疼又好笑的」、「太心疼了肉眼可見的疲憊」。事實上，《浪姐7》全程採直播、零修音的方式進行競賽，曾沛慈因罹患支氣管炎，體力、喉嚨狀況都不是很好，「我會有點擔心我不能撐，會在腦中想可以撐幾天」，不過即使身體不適，曾沛慈仍展現敬業態度，賣力唱跳、幫忙團員，帶來精彩的舞台演出。