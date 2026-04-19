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我國駐日代表李逸洋近日在臉書發文表示，因健康檢查發現身體出現狀況，已返台接受治療，預計27日可恢復上班。他更自比算是老車，該進廠維修一下也是很正常。李逸洋指出，回台治療。返日後27日開始上班，再來恰逢日本黃金週假期，是日本人最重視的年中假期。這段期間，大部分由於個人因素沒有公務行程安排，就可能不太貼文了，請好友們能諒解。李逸洋表示，他有時候把人的年紀擬比為車子的年份，5歲約車子1年。這樣算來，他這輛車車齡已超過14年了，算是老車，該進廠維修一下也是很正常。「老車還很能跑，較久之前的不講，來日本這1年7個月，台灣駐日大使的核心工作，重中之重是與日本國會議員的互動。有完整電腦紀錄可查詢的成績，我是前3位大使平均數的1.8倍，這輛老車是有認真在跑。」李逸洋提到，為什麼國會議員經營是駐日大使工作的重中之重？因為日本的對台政策由他們手中決定，台日關係能升溫到什麼程度，就看他們能怎麼幫忙。國會議員之中有現任閣員，盡一切努力與其建立關係，自是不在話下；他們有些曾任閣員且對台有恩的話，一定要不吝於多次表達感謝；其中也不乏未來可能出任閣員之人，現在的經營，對未來台日關係的發展太重要了。李逸洋還提到，所謂國會議員互動，採嚴格定義，包括前往拜會、在駐處會見及設宴餐敘3者，其餘偶遇或一般性接觸，不列入統計。例如，跨黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」年度總會通常有百餘位國會議員參與、日本外務省主辦推銷各縣觀光與文化活動當地國會議員通常都會到場、大阪春節祭或各地僑胞活動國會議員也常捧場，這些如果計入，會產生很大偏差，所以不納入計算範圍。李逸洋表示，駐日大使工作負擔繁重，除國會議員經營外，外務省活動的參與及與日本臺灣交流協會的互動；地方的都道府縣市町村首長及議員互動、各地日華或日臺親善協會活動的參與都至為重要。此外，日本李登輝之友會、育樱會、紀伊國書店「臺灣月書展」、日本和服顧問協會、日本國家基本問題研究所等日本友人團體的活動也都要積極出席參與，以深化交流。李逸洋指出，除了政務工作外，以僑胞為主的僑社、商會、宗教等大型活動舉辦十分熱絡。另臺灣的產業、科技、醫療及食品等每年定期在日本舉辦大型展覽。文化、藝術與音樂交流也相當頻繁。譬如，日本國際漫畫賞臺灣漫畫家年年得獎、臺灣的國家交響樂團、臺北愛樂、尼布恩合唱團來日演出，這些重要文化、音樂活動，大使的出席具有支持與鼓勵的指標意義。當然，各部會首長及立法委員來日訪問交流，駐日大使也常要出面接待。李逸洋說，雖然政務工作以外的活動負擔非常繁重，遠遠超過負荷，他總是全力以赴，對於應出席的活動大部分都有出席。我分身乏術時，兩位公使也都幫忙承擔。「各位好友們在臉書持續的關注支持，給我很大支撐力量，心存感激！希望這次短暫休養後，再出發能為臺日關係的增進更盡一份心力。」