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NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽西區首輪今（19）日上演強強對決，尋求衛冕的丹佛金塊隊在主場以116：105擊敗明尼蘇達灰狼隊，系列賽取得1：0領先。然而，賽後的焦點全集中在金塊後衛穆雷（Jamal Murray）單場獲得的「16次罰球」上。灰狼隊球星愛德華茲（Anthony Edwards）賽後耐人尋味地表示，這一切都在預料之中。金塊後衛穆雷今日全場出賽39分鐘，打擊手感顯得相當掙扎，22投僅7中，其中三分球更是8投0中。然而，他憑藉著頻頻造成對手犯規，整場比賽在罰球線上16投16中，最終仍進帳全場最高的30分，另有5籃板及7助攻。令人驚訝的是，灰狼全隊整場比賽僅獲得19次罰球（14中），穆雷一個人的罰球命中數（16次）就比灰狼全隊加起來還多。對此，金塊代理教練大衛·阿德爾曼（David Adelman）為子弟兵辯護：「穆雷是非常特別的球員，他能得到這麼多罰球，是因為他確實多次被犯規了。」灰狼隊球星愛德華茲賽後針對判罰尺度發表了充滿挑釁意味的評論。他表示：「我們預料到比賽會是這樣。如果真是如此，說明我們心態還沒做好準備。因為我們知道比賽會怎麼發展，他們會得到很多犯規判罰，而我們可能一個都沒有。這沒關係，我們必須做好準備。」灰狼總教練芬奇（Chris Finch）也對此感到費解：「穆雷罰了16個球，這實在讓人難以理解。他主動製造身體接觸、順勢一躲，就能博得罰球，約基奇（Nikola Jokic）也是如此。16次罰球真的太多了。」面對哨音爭議，穆雷本人在賽後採訪中顯得氣定神閒，他回應道：「我覺得每一次都是實打實被犯規了。我真不知道大家都在議論些什麼。」雖然手感不佳，但隊友約基奇仍對穆雷給予高度評價：「穆雷太出色了，在我看來，他是聯盟裡最純粹、最頂級的射手之一。」約基奇今日同樣表現全能，繳出25分、13籃板及11助攻的大三元成績單。儘管贏下第一戰，金塊球員布勞恩（Christian Braun）賽後仍謙虛表示，球隊並未打出最佳狀態：「即便打得不好也能贏球，這是個好跡象。我不認為我們打出了最佳表現。」今日另一大看點是灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）與約基奇的禁區對決，戈貝爾賽後稱讚約基奇是「籃球史上最出色的進攻球員之一」，並表示每次對決都是很有意思的挑戰。