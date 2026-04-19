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今（19）日洛杉磯道奇作客洛磯隊賽前，大谷翔平被捕捉到特別走向場邊，為一名坐在輪椅上的100歲日裔奶奶親筆簽名並溫柔握手。根據多家日媒報導，這位百歲阿嬤不僅是大谷的鐵粉，背後更有一段在長崎原子彈爆炸中倖存、隨後遠嫁美國的人生，讓這場跨越世紀的相遇充滿了洋蔥。今日大谷翔平在科羅拉多洛磯隊主場結束熱身準備走回休息室前，發現了看台前一位戴著洛磯隊球帽、坐在輪椅上的長者。大谷隨即轉向走上前去，彎下腰在球上簽名，並主動伸出右手與奶奶握手，臉上掛著親切的笑容。這位奶奶是剛於今年2月度過100歲生日的桃代（Kelly Momoyo）。她握著大谷簽名的球，眼中閃爍著淚光，激動地表示：「這簡直就像在做夢一樣，他是全日本的驕傲，人真的太好了。看他打球已經成為我人生的最大樂趣，我每天都不會錯過他的比賽。」桃代奶奶的人生是一部活生生的歷史。出身於長崎的她，在19歲那年親身經歷了長崎原子彈爆炸，並奇蹟般地活了下來。戰後她去到福岡，在美國空軍基地工作時與一名美國飛行員相識相戀，並在26歲時隨夫移居美國，在異鄉養育了5個孩子。桃代的女兒分享道，母親一直心心念念著故鄉日本，「母親一直渴望回日本看看。現在大谷翔平與道奇隊的比賽，成了她每天活下去的動力與最大的樂趣。」今日她在兒孫陪同下，特別戴著洛磯隊球帽來到庫爾斯球場（Coors Field），沒想到竟能獲得大谷本尊的親自祝福。這段溫馨影片在社群媒體曝光後，瞬間吸引數萬次點閱，各國球迷紛紛留言：「大谷不僅球技世界第一，人品更是完美」、「看到這幕真的淚腺崩潰」、「奶奶在動盪中活下來，最後能得到大谷的簽名，真的太美好了」。