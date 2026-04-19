《NOWNEWS今日新聞》記者持續追蹤蝦皮購物網路平台網路炒價波動，全套12款幾乎翻倍再暴漲7777元，最受歡迎角色一款要價1000元的除了耀西、還有火焰瑪利歐！

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麥當勞耀西還有嗎？瑪利歐公仔全台搶翻天 粉絲瘋狂追到花蓮

▲麥當勞耀西公仔（圖右）大受歡迎。（圖／記者蕭涵云攝）

不只耀西！麥當勞瑪利歐公仔一款千元炒價是它 全套7777元再暴漲

完整12款的標價已經來到4800元，最貴的網路炒價甚至上看7777元，令人咋舌。