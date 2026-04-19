麥當勞聯名《超級瑪利歐銀河電影版》公仔掀起粉絲收藏高潮，全台都在問「耀西還有嗎？」Threads上有鐵粉分享：「打了28家（電話），沒有耀西了」，有人從楠梓衝到屏東都撲空、瘋狂跑到花蓮總算買到了。《NOWNEWS今日新聞》記者持續追蹤蝦皮購物網路平台網路炒價波動，全套12款幾乎翻倍再暴漲7777元，最受歡迎角色一款要價1000元的除了耀西、還有火焰瑪利歐！

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麥當勞耀西還有嗎？瑪利歐公仔全台搶翻天　粉絲瘋狂追到花蓮

麥當勞聯名《超級瑪利歐銀河電影版》公仔再度掀起粉絲收藏，最後第三波開賣超人氣耀西，熱度達到最高潮，眾多門市餐廳幾乎開賣即秒殺，不到兩天已經全台都在問「耀西還有嗎？」

Threads上有鐵粉分享：「打了28家（電話），沒有耀西了」。有舅舅為了姪子，從楠梓衝到里港、再到屏東都撲空；最強粉絲則是瘋狂跑到花蓮總算買到了，讓不少網友羨慕留言：「好想認識花蓮朋友喔！」

▲麥當勞耀西公仔（圖右）大受歡迎。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞耀西公仔（圖右）大受歡迎。（圖／記者蕭涵云攝）
不只耀西！麥當勞瑪利歐公仔一款千元炒價是它　全套7777元再暴漲

《NOWNEWS今日新聞》記者持續追蹤蝦皮購物網路平台，果然發現麥當勞瑪利歐公仔的網路炒價也跟著波動。

之前耀西4月15日開賣第一天，全套賣場「網路炒價3980元」；如今，完整12款的標價已經來到4800元，最貴的網路炒價甚至上看7777元，令人咋舌。

而且網路上，麥當勞瑪利歐公仔人氣最夯的角色耀西，單賣一款就要1000元炒價；同樣開出千元價格的，還有第二波的「火焰瑪利歐」，行情居高不下。

▲麥當勞瑪利歐公仔再掀搶購潮，火焰瑪利歐單款網路炒價1000元，追上耀西。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞瑪利歐公仔再掀搶購潮，火焰瑪利歐單款網路炒價1000元，追上耀西。（圖／記者蕭涵云攝）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...